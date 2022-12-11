誤會還是故意？女團Alice成員吃草莓用雙手捧，舉動遭質疑是「嘲弄IVE張員瑛」，掀兩派爭論！

網路掀起兩派爭論．．．

女團ALICE是韓國7人組合偶像團體，成員包括DO-A、娫媞、湵京、昭喜、街璘、EJ及彩正，團體風格主打「清新可愛的少女」，然而最近在論壇上卻因舉動被質疑在嘲弄IVE成員張員瑛，而處在輿論的風口浪尖上。



自出道以來一直是大眾關注焦點的IVE成員張員瑛，因為出眾外貌與逆天身材而備受討論，但相對而言，她一舉一動都可能會出現在媒體版面，先前在節目中因為用雙手捧著草莓吃，而被批評「做作」、「誰會這樣吃」、「太在意鏡頭了」。



wonyoung receiving hates again just because she's eating strawberry beautifully with both hands, talk of the town as always pic.twitter.com/xRP1wn0v0w — kish is seeing blackpink (@jnkrunchies) April 11, 2022

而最近女團ALICE在新影片中，成員們收到超大顆草莓，讓成員們直呼：比臉還大呢！而後說「要用雙手拿著吃！」，並配上可愛撒嬌聲，之後則開玩笑說：無法看這個畫面了～在影片片段曝光後，在網路上掀起兩派爭論，甚至在論壇掀起「要求ALICE向張員瑛道歉」的聲音。



장원영 딸기 패러디한 여돌 앨리스 pic.twitter.com/d94F1Y5WRT — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 10, 2022

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