人气女团 IVE 成员 Liz 出道后首次尝试「没有浏海」造型！大获好评，韩网友：「超级漂亮、完全不同感觉」

即将在29日发行第二张迷你专辑《IVE SWITCH》的大势女团 IVE ，近日也陆续公开概念照。

继全员红发造型、魔法少女风格后，最新版本中以黑暗的背景爲基础，利用光线将梦幻般的氛围加倍，用华丽饰品点缀，展现绝佳的美貌。



而 Liz 过去因为长胖被网友骂，不过后来瘦身有成，整个人看起来变得更修长，再加上金发造型，真的就是仙子啊！这次回归更首次尝试没有浏海的发型，大大的眼睛再加上精致的妆容，让人联想到奇幻世界中的主人公。



预告照一公开，也在韩网引发热烈讨论：「真漂亮！超级漂亮」、「我也以爲是李瑞呢！但还是很漂亮啊」、「把浏海掀开后染成黑发很好看」、「疯了！变成了冷美女」、「从出道开始一直都是我的最爱」、「哇！感觉完全不一样，好期待」、「果然漂亮的孩子露出额头会显得成熟漂亮」、「两种都很漂亮，但气氛完全不一样」、「公主啊！完美」、「哇，形象完全变了，之前很可爱，现在太漂亮了」等等。



《IVE SWITCH》的曲目也公开，当中包含双主打歌〈HEYA〉和〈Accendio〉，还有〈Blue Heart〉、〈Ice Queen〉、〈WOW〉、〈RESET〉共收录6首歌曲。每次发行歌曲都留下了压倒性的记录的 IVE，成爲「四代代表组合」的她们，这次会以什么样的风格回归，让许多人都相当期待！



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