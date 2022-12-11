[分集剧情]《还魂：光与影》开播啦！张煜误入结界偶遇神秘女子，素不相识却拥有相同命运（EP1）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚公开的第1集里，很多熟悉的人物在3年之后有了不同的面貌，还有新角色加入！

*以下内容包含《还魂：光与影》第1集关键内容！



失而复得的陈家大小姐

张煜追捕还魂人时走进陈府内结界，遇到被囚禁在此的神秘女子。 女子自称是拥有神力的陈复妍，且一眼就看到张煜体内的冰石。 陈湖警认为该女子只有身体是陈复妍、并非真正的大女儿，所以安排她与没有父母势力的徐家公子结婚，想利用她生下拥有法力且忠於陈家的小孩。



不该存在的人

张煜依靠冰石之力成为人人畏惧的还魂人猎手，但也逐渐难以承受这不该属於人间的神力，宁愿失去生命也想取出冰石。 张煜认为自己3年前就应该死掉、不该存在於世，女子也称自己「很久以前就死掉、存在本身就是罪」，素昧相识的两人竟身处如此相似的命运。



逃婚

女子深知一旦按照母亲安排嫁人就再也无法离开牢房，拜托张煜迎娶自己，希望以此跟陈家决裂从而获得自由。 而张煜猜测女子可能拥有类似陈雪兰的神力，想让她帮忙取出冰石，在婚礼前夕用水汽劫走了新娘的船。 女子甜甜地喊一声「我的夫婿」、开心地跳入张煜怀抱，张煜瞬间就呆住啦！



下集预告里，女子称没有进入辰曜院之前的记忆。 陈湖警贴出寻人启事寻找女儿，也公开了陈复妍的存在。 从西湖城回来的徐律遇见女子，感觉似曾相识。 （毕竟那就是落寿的容貌啊！）《还魂：光与影》每周六日更新，海外观众可在Netflix同步追看！



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