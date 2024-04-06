【K社韩国小百科】韩国物价又又又涨了！进入「金苹果」时代，苹果、香蕉价格全球最高

韩国迎来「金苹果」时代，本土苹果价格是全球95个主要国家和地区中最贵的。

根据日前韩国国家和城市统计比较网站Numbeo发布的调查结果，截至3月26日，韩国本土的苹果每公斤价格为6.82美元（约合9,124韩币），排名第一。 与物价较高的日本、美国、新加坡等国相比，韩国的苹果价格居高不下。

同一项调查中，美国排名第四（5.31美元），日本排名第七（4.50美元），新加坡排名第八（4.21美元）。 斯里兰卡以6.43美元排名第二，牙买加以5.37美元排名第三。 据推测，这是由於近期气候异常导致苹果产量急剧减少从而价格上涨。 去年韩国苹果产量为394,000吨，比前一年减少了整整30%。 不过零售业界预计，除非今年夏季苹果产量出现大问题，不然苹果价格将从7月开始下降。 不仅是苹果，其他农产品的价格也达到了全球第一的水准。尤其是香蕉（每公斤3.45美元）、马铃薯（每公斤3.94美元）、柳丁（每公斤5.71美元）等在全球范围内排名第一。



番茄（每公斤5.47美元）和洋葱（每公斤2.96美元）的价格则位居全球第二。 对於农产品价格的上涨，尹锡悦总统在2月18日召开的民生经济检查会议上强调「对於苹果来说，我们将全力以赴使价格降至正常年份的水准。 政府将立即采取特别措施，保证以农产品为主的『菜篮子』物价。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻