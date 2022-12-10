Super Junior银赫吹捧利特美貌不忘强调「41岁以前的人」，东海「婆婆卡」第二弹来袭！

Super Junior11辑Vol.2《The Road: Celebration》15日正式发行，昨（8）日官方YouTube找来成员们互相装饰小卡，「剧透」了部分小卡内容。

「老少年」肯定不会错过恶搞彼此的机会，先遮挡住人家的脸、替人家贴上奇怪眼睛再说。不过，他们认真的时候很认真，解释自己装饰意涵的同时，也花式称赞彼此美貌，例如圭贤形容希澈「玫瑰般美丽」，始源帮东海标记「86年生脸蛋天才」。



最好笑的可能是银赫了，他在利特头上贴了「41」标明年纪，说明利特是「41岁中最漂亮的人，还维持著花朵美貌」，但接著却强调起利特是「以前的人」，所以在小卡上贴了老式电视机。



成员后来检视起所有小卡，东海很开心的介绍：「这是我的，第2季。」原来是指「婆婆卡」第2弹！去年的10辑，东海就出过和妈妈的自拍小卡，引起粉丝之间热烈议论！

看到婆婆卡第2弹，成员们想说什么又不太敢说，圭贤又开启奉承模式：「带著帽子拍小卡可能不太有诚意――但妈妈在，是很感恩的照片，谢谢妈妈！」利特与银赫轮流问：「妈妈的肖像权没关系吗？」「没问过妈妈吧？」东海直率回答「当然」让厉旭听了笑翻。



东海此次不只有「婆婆卡」，还出了一张「裸背卡」，大家都纷纷吐槽他：「是拍《Men’s Health》（男性杂志）吗？」「演唱会让他脱都不脱！」银赫更建议他下次反面拍一张裸前胸的XDDD。



即便小卡那么丰富有趣，成员们最后还是提醒粉丝们量力而为就好，真的相当暖心啊！

▼影片（小编真的要被老少年可爱死～会不会12辑小卡开始比花招XDD）



▼装饰小卡成果



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