JTBC历代电视剧收视率TOP 10你都看过几部？《财阀家的小儿子》目前才排第3位，第一位是狗血神剧！

JTBC，作为观众们心目中「品质保证电视台」，近年来好剧不断，都创下了极佳的收视率。

和偏爱罗曼史爱情剧的tvN不同，JTBC擅长悬疑辛辣题材，几乎每部作品中都穿插著悬疑、揭秘的元素。最近热播的《财阀家的小儿子》就出自JTBC，同样也融合了悬疑戏码，宋仲基扮演的男主被财阀害死之后魂穿回1987年的财阀家小孙子陈导俊的身上，一边复仇一边寻找前世害死自己的凶手。剧情过半，第8集收视率突破19%，不仅刷新了自身收视纪录，还力压《非常律师禹英禑》，成为今年非周末时段迷你系列剧的收视冠军。可预见的是《财阀家的小儿子》收视率肯定不会止於19%，20%大关指日可待，而19%这样的高收视率在JTBC电视剧史上只能排第三。



今天小编就带大家一起看一看JTBC历代电视剧收视率TOP10，这些好剧你们都看过吗？

TOP 10《三十，九》 8.122% （2022年播出）

由孙艺真、田美都、金智贤三位中生代实力派挑大梁，讲述了三位高中闺密，在踏入40岁前，对於人生、爱情与事业上的探索与觉醒，不仅有爱情的甜蜜和纠结，更有友情的坚韧和陪伴。 看过的人都说「哭著看完，有此闺蜜，此生再无憾」。



TOP 9《Misty（迷雾）》8.452% （2018年播出）

一开播就被定为19禁，不仅是因为很多香艳的场景，更因为直指人性黑暗，看得人窒息和绝望。 故事主轴就是两位主播争电视台一姐，中间穿插著谋杀案。 女一号金南珠一出场就气场全开，妥妥的大女主C位，连穿衣打扮都成了OL们的教科书范本。



TOP 8《无子无忧》9.230%（2013年播出）

「国民爷爷」李顺才和「国民妈妈」金海淑两位老戏骨坐镇主演，主要讲述如何懂得家族的真正意义，通过父母和孩子们之间的碰撞和吵架，家人们沟通相爱的故事。



TOP 7《大力女子都奉顺》9.668% （2017年播出）

不同於传统韩剧中女主都是肩不能扛、手不能提的娇气、柔弱女生，这部剧里的女一号「都奉顺」是有著神力的天下女壮士，反而是男主在绝对的力量面前变成「弱鸡」，全剧还穿插著连环绑架案的发生，轻松愉快的剧情里也不失惊悚和紧张。



TOP 6《耀眼》9. 731%（2019年播出）

被不少人称为「不看到最后根本猜不到结局的人生必看神剧」，女主拥有逆转时间的手表，却依旧被束缚在时间之内，为了挽救爸爸的生命，女主一下次成了70岁的老人，心还是年轻人，但皮相却是个老奶奶，她从与周围老年人的格格不入，到完全融入其中，电视剧以年轻人的视角观察老年人心理，留下了不少感动瞬间。大结局更是震碎所有人的猜测...



TOP 5《有品位的她》12.065%（2017年播出）

俗话说「最毒妇人心」，当这「妇人」来自豪门，她的心就是毒上加毒。 金宣儿变保姆上位的财阀太太，金喜善饰演财阀儿媳妇，两人勾心斗角同场飙戏，10米开外就能感受到她们强大的气场，狗血盛宴就此展开。



TOP 4《梨泰院CLASS》16.548% （2020年播出）

超热血的复仇奋斗史，朴叙俊和金多美携手主演，几个年轻人都各自追求著自己的价值观，面对社会中的阴暗，一起直面反击。 比起男主角朴世路，金多美扮演的女主角赵伊瑞更得人心，高智商的反社会人格令她成为韩剧史上最硬核女一号，绝对不会白白挨打。



TOP 3《财阀家的小儿子》19.449% （2022年，在播）

重生、穿越、复仇三大爽剧要素全齐了，拥有巨额财富和预知能力双重金手指的陈导俊（宋仲基 饰）要如何扳倒顺洋集团呢？



TOP 2《Sky Castle（天空之城）》23.779%（2019年播出）

故事的主轴就是「一个高考生背后有多少死磕的父母」，让外国观众第一次体会到韩国高考的残酷，写实的剧情反映出韩国过度追求学历跟社会地位的病态思维，播出当时在韩国本土掀起热议，被称「将韩国教育的悲哀提现得淋漓尽致」、「别跟有钱人竞争教育」。



TOP 1《夫妻的世界》28.371% （2020年播出）

高级狗血剧情是对该剧最好的诠释！故事讲述一对在外人眼中婚姻幸福的模范夫妻，在妻子发现丈夫外遇后，开始追查丈夫外遇的证据。 集合了不伦激情和悬疑推理，更有史上最美小三的亮相。 由於剧情太过写实，台词过於贴近人心，不少人在看过这部戏后，纷纷大喊不敢结婚。



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