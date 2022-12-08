帅哥的两边都是帅哥！姜栋元&任时完&BTS V相约打高尔夫球，花美男聚会太养眼了

这张合影帅气X3倍！

日前有韩国网友在个人IG上分享了一张照片，竟然是姜栋元、任时完和防弹少年团V三人的合影照，该网友解释：「谁能想到我也有为别人签名的一天，拿到我签名的那位朋友，就随便收藏一下吧。 那三位大家都认识吧，大家不认识的那个人就是我。」 照片里姜栋元、任时完和V穿著高尔夫球服装，原来三人相约聚在一起打高尔夫，任时完戴著宽沿帽站在最前方，竖起大拇指，花美男帅气晃人眼。 他身后站著V和姜栋元，两人都对著镜头露出浅浅的笑容，韩流顶级男神与世界首帅站在一起，整个画面都跟著亮了起来。 三位大帅哥同框，养眼值直接飙升到了宇宙。



뷔 강동원님이랑 골프치러 간 시와니…………….. pic.twitter.com/A1TEg4ovPP — ob (@HS_OB_) December 6, 2022

看了照片的粉丝和网友们也很震惊，纷纷留言表示：「他们三人是怎么认识的」、「三人是不同的帅，各有各的帅」、「请帅哥们像这样组团出街」、「面相都很和气」等。

今年1月任时完在接受《ELLE KOREA》采访时表示：「最近IG关注的人只有（金）泰亨（V的本名）」，公开了与V的交情。 而V和姜栋元则都是庆南居昌人，两人是同乡，又一同在娱乐圈发展，自然比别人更加亲近一些。 今年6月姜栋元出演的电影《婴儿转运站》VIP试映上，V为了准时参加活动，还提前回国，一心要为大哥的新电影助阵，与哥哥的私交非常好。在姜栋元面前，V就会从K-POP巨星秒变成小弟弟。

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