帅哥的两边都是帅哥！姜栋元&任时完&BTS V相约打高尔夫球，花美男聚会太养眼了

这张合影帅气X3倍!

日前有韩国网友在个人IG上分享了一张照片,竟然是姜栋元、任时完和防弹少年团V三人的合影照,该网友解释:「谁能想到我也有为别人签名的一天,拿到我签名的那位朋友,就随便收藏一下吧。 那三位大家都认识吧,大家不认识的那个人就是我。」 照片里姜栋元、任时完和V穿著高尔夫球服装,原来三人相约聚在一起打高尔夫,任时完戴著宽沿帽站在最前方,竖起大拇指,花美男帅气晃人眼。 他身后站著V和姜栋元,两人都对著镜头露出浅浅的笑容,韩流顶级男神与世界首帅站在一起,整个画面都跟著亮了起来。 三位大帅哥同框,养眼值直接飙升到了宇宙。



看了照片的粉丝和网友们也很震惊,纷纷留言表示:「他们三人是怎么认识的」、「三人是不同的帅,各有各的帅」、「请帅哥们像这样组团出街」、「面相都很和气」等。

今年1月任时完在接受《ELLE KOREA》采访时表示:「最近IG关注的人只有(金)泰亨(V的本名)」,公开了与V的交情。 而V和姜栋元则都是庆南居昌人,两人是同乡,又一同在娱乐圈发展,自然比别人更加亲近一些。 今年6月姜栋元出演的电影《婴儿转运站》VIP试映上,V为了准时参加活动,还提前回国,一心要为大哥的新电影助阵,与哥哥的私交非常好。在姜栋元面前,V就会从K-POP巨星秒变成小弟弟。

