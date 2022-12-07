导俊来到新加坡了！宋仲基为《财阀家的小儿子》宣传造势：会看网民留言！最喜欢大家说自己帅XD

陈导俊突然来到新加坡！？宋仲基今天（7日）下午为正在热播的奇幻大作《财阀家的小儿子》特地现身当地宣传。

宋仲基特地现身新加坡，出席了由黄Viu煲剧平台举办「Viu原创韩剧《财阀家的小儿子》宋仲基记者会」与一众亚太区媒体见面，现场更有大批粉丝前来围观及支持。他以米白色恤衫加军绿色裇衫示人，还未正式出场已经令在场的粉丝尖叫到不行。虽然行程上有安排到翻译员，但宋仲基诚意十足，全程用英文跟主持人及在场记者对答！他就表示这是第7、8次来到新加坡，昨晚吃了很想吃的胡椒蟹，今早亦打了高尔夫球，觉得非常开心。



在会上宋仲基透露这次答应出演这作品的契机，他表示这次作品的编剧是由《成均馆绯闻》开始认识的金泰姬，２人识於微时，有一起见证彼此成长，双方都建立了信任；加上当中有前辈李星民，可以把本来可以在十年前合作的机会补回来了，所以就决定出演这作品了。



除了提及前辈李星民，他亦有赞赏其他同剧的演员：「申铉彬是第一次合作，之前都有看过她出演的作品，觉得她很厉害，也是个能够带起当下演出时的情绪的好对手；另外赵汉哲...即是二叔，我们曾在《黑道律师文森佐》合作过，我们其后都将会再合作，因为这些机会令我们有了不少默契；还有金信禄（姑母），跟她一起的每一场戏都会紧张，在她身上学到很多东西，很希望之后再会机会合作...其实剧中还有更多演员都令人敬佩，都是令我再次跟大家合作的！」



其后被问到剧集下半部的看点会有什么的时候，他就立刻超淘气说：「我想『黄Viu』应该不想我剧透，我尊重他们的意见。（笑）」「不过导俊拥有所有记忆，而他回到过去后，与家族和爷爷会有一些牵连，令他变得更为复杂。」他亦表示剧集播出后收到了不少身边朋友回应：「我的中学同学曾对我说，如果他有陈导俊的能力，他会在很多年前购入某些股票，我想很多人都会这样想！」



另外，他也说自己会去看网民留言：「有人说《财阀家的小儿子》真的很有趣，因为很多人可以透过剧集了解到韩国的近代历史，也有人说宋仲基很帅，我很喜欢！（大笑）」至於他的大学生活是否跟陈导俊一样精彩，他说：「我从小学到中学都是就读男校，我只能在大学遇到女生，嗯...所以我的大学时代过非常开心。（笑）」



问到他最喜欢剧中哪一幕，他说大家好好留意12、13集，当中会出现他很喜欢的情节，这样的话大家就可以逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴当中剧情，到时候看看是哪一幕，是宋仲基最喜欢的。



最后他跟走到粉丝前挥手签名握手，将亲民指数推到最高！



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