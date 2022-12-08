在《财阀家的小儿子》中演老夫人，这位女演员实则和李英爱&高贤廷同岁！借新剧名气暴涨，《Sweet Home》里也有她的身影

这部剧由多名实力派联袂出演，收视率节节攀升，是目前最火爆的作品。

说的就是《财阀家的小儿子》，从爷爷到孙子，再到财阀家的儿子、女儿、儿媳、女婿们，顺洋家所有人都是演技派，就连戏份不是那么多的奶奶也是温柔慈祥中带著精明，饰演「陈养喆」（李星民 饰）的妻子、老夫人李必玉的金炫就备受观众好评，演技超赞。李必玉每次登场就如同范本一样，一丝不苟的盘发、笔挺的韩服、轻声细语、温柔的微笑、端庄的步伐，给人留下了深刻的印象。 金炫之前也出演过不少作品，但一直不愠不火，这次「李必玉」一亮相就助她结束了长年的无名时期。 随著剧情的深入，已经有观众猜测李必玉可能是藏得最深的大反派。



金炫的名气也随著《财阀家的小儿子》的收视率而水涨船高，被网友们挖出她曾拍摄过Netflix人气剧《Sweet Home》和李到晛、高旻示主演的热播剧《五月的青春》，与「李必玉」形象大不同，截然不同的气质差点就让人忽略这是同一个人出演的，剧抛式演技说的就是这种吧。



为了符合剧中财阀家老夫人的人设，1971年出生的金炫故意画了老年妆，其实她和李英爱、高贤廷是同龄人。



金炫1992年以话剧出道，2016年开始才正式进军小荧幕，近期除了参演《财阀家的小儿子》之外，还有份在《弱美男英雄》中亮相，多变的演技折服了广大观众。



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