帥哥的兩邊都是帥哥！姜棟元&任時完&BTS V相約打高爾夫球，花美男聚會太養眼了

這張合影帥氣X3倍！

日前有韓國網友在個人IG上分享了一張照片，竟然是姜棟元、任時完和防彈少年團V三人的合影照，該網友解釋：「誰能想到我也有為別人簽名的一天，拿到我簽名的那位朋友，就隨便收藏一下吧。 那三位大家都認識吧，大家不認識的那個人就是我。」 照片裡姜棟元、任時完和V穿著高爾夫球服裝，原來三人相約聚在一起打高爾夫，任時完戴著寬沿帽站在最前方，豎起大拇指，花美男帥氣晃人眼。 他身後站著V和姜棟元，兩人都對著鏡頭露出淺淺的笑容，韓流頂級男神與世界首帥站在一起，整個畫面都跟著亮了起來。 三位大帥哥同框，養眼值直接飆升到了宇宙。



뷔 강동원님이랑 골프치러 간 시와니…………….. pic.twitter.com/A1TEg4ovPP — ob (@HS_OB_) December 6, 2022

看了照片的粉絲和網友們也很震驚，紛紛留言表示：「他們三人是怎麼認識的」、「三人是不同的帥，各有各的帥」、「請帥哥們像這樣組團出街」、「面相都很和氣」等。

今年1月任時完在接受《ELLE KOREA》採訪時表示：「最近IG關注的人只有（金）泰亨（V的本名）」，公開了與V的交情。 而V和姜棟元則都是慶南居昌人，兩人是同鄉，又一同在娛樂圈發展，自然比別人更加親近一些。 今年6月姜棟元出演的電影《嬰兒轉運站》VIP試映上，V為了準時參加活動，還提前回國，一心要為大哥的新電影助陣，與哥哥的私交非常好。在姜棟元面前，V就會從K-POP巨星秒變成小弟弟。

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