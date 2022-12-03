跟吸血公司说掰掰！李升基官网关闭，HOOK娱乐办公室遭扣押、或将接受税务调查

李升基本月1日向所属社HOOK娱乐正式要求解约后，第二天官网就宣告关闭。 谁能想到，长达18年的合作关系竟是以这样的方式画下句点。

一般而言艺人的官网都是由所属社管理，现在登入李升基官网只显示「网页寄存服务结束」，意味著所属社已彻底停业。

李升基从2004年出道开始就在HOOK娱乐工作，把公司和权代表当做家人一样信赖。 18年来，李升基发行137首歌、赚进96亿韩元，但公司竟一直欺骗说他的专辑入不敷出、是「负数歌手」，一分钱音源收入都未曾给他。 直到最近，李升基收到职员错误发来的简讯才知道自己有音源收入。



上月15日李升基通过律师要求公开结算细则，17日权代表叫来公司理事和李升基经纪人进行训斥，还口出狂言：「我赌上我的名字，一定要弄死李升基。」 D社曝光现场录音后引起网友公愤。（影片46秒处）



HOOK娱乐上月25日发声明否认音源未结算，称去年续约时双方已确认结算细则并签订协议书，但很快就被李升基律师打脸：协议书是关於HOOK娱乐从李升基这里借走47亿韩元投资不动产的事，李升基从未收到任何音源收入结算书，HOOK娱乐是故意隐瞒该方面收入。



随后D社又曝光权代表滥用法人卡消费28亿韩元做私人用途、将亲弟弟登记为假职员支付4亿韩元、给母亲每月500万额度的法人卡等等，权代表才终於发声明认错道歉，表示会处理个人财产、负起责任。

韩国警察厅重大犯罪调查科已於11月10日对HOOK娱乐办公室进行扣押搜查，韩国国税厅也开始对对权代表和HOOK娱乐提交的税务资料进行鉴定，如认定权代表及家人使用法人卡消费情况属实，将针对逃税嫌疑进行特别调查。

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