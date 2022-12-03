《尹食堂》番外篇《瑞镇家》开拍？朴叙俊在墨西哥被目击，身旁还有防弹少年团V！

《尹食堂》番外篇《瑞镇家》（导演罗暎锡、张恩贞）是由一直担任专务的李瑞镇晋升爲社长运营食堂的综艺节目。

一直作为「尹食堂」系列的主厨兼社长的尹汝贞这次确定不出演，但《尹食堂》的原班人马郑有美、朴叙俊，还有另一个衍生节目《尹STAY》的崔宇植都将加入。（但还是偷偷期待尹社长可以作为客人登场一下呀～）



在《尹食堂》展示过烤肉、拌饭、杂菜等代表韩国的传统食物，而《瑞镇家》将挑战韩国街头小吃，预计以更加亲切的菜单与观众见面。而《瑞镇家》将在12月初开始进行拍摄，此前有韩媒报导墨西哥是新食堂最优先候选地。



近日，朴叙俊和BTS防弹少年团V（金泰亨）在墨西哥被偶遇，相关照片在 SNS 上疯传。这也让网友纷纷表示：「罗PD的新综艺V也会出演吗」、「听说崔宇植也在拍摄，好期待」、「好想快点看到李瑞镇的食堂」、「好期待」、「如果能遇到的话，也太幸运」等等。

Mexico shooting schedule on DEC and nobody know when my bebe FLY... Freedom is yours, love pic.twitter.com/CLdpLSD0Bc — (@heaven_borahae) December 2, 2022

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻