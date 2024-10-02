(G)I-DLE Minnie在巴黎时装周惊喜化身模特儿走秀！妆容引发热烈讨论，网友：「嘴唇爲什么是银色的」

1日（当地时间）时尚品牌 Miu Miu 公开2025年春夏时装秀，华丽地装饰巴黎时装周的最后一天。

这次的时装秀上，品牌大使 Minnie 也作为模特儿亮相在 T 台上，她尝试全新的妆容，身穿白色衬衫搭配藏青色短袖针织上衣，搭配绣著华丽图案的白色裙子，诠释 Miu Miu 最新设计。

MINNIE MIUMIU RUNWAY DEBUT



MIUMIU ICON MINNIE#MINNIExMiuMiuSS25 pic.twitter.com/ibo4ipqNh7 — minnie (@hourlyminniee) October 1, 2024

相关影片一公开，也在网路上引发热烈讨论，网友：「站在舞台上的气势简直绝了，第一次看到那么紧张的样子，真可爱」、「嗯？？？嘴唇爲什么是银色..」、「妆容有点可惜，干脆裸妆会更好」、「感觉马上就要哭出来了！孩子都不哭...做得很好」、「嗯？Minnie 太漂亮了，怎么弄成那样了ㅠㅠ」、「但是因爲是时装秀，所以应该是为了符合秀的主题吧」、「因爲不是模特儿，所以当然会尴尬了」等等。

另外，Minnie 在2018年作为女团 (G)I-DLE 成员正式出道，作爲 K-POP 女团成员中的外国人主唱，巩固自己的地位，受到很多人的喜爱。而 (G)I-DLE 正在进行《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》巡演演唱会，台湾场也将在本周10月4～6日开唱。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻