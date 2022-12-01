(G)I-DLE 小娟 Diss《MAMA》歌詞「特別創造的獎項我通通拒絕」網友反應兩極化

11月30日是《2022 MAMA》舉行的第二天，當天也有許多好看的舞台。

(G)I-DLE 帶來精彩的表演，在〈MY BAG〉小娟的 Rap 歌詞唱到：「今年又要頒什麼獎呢 MAMA ？今年引起綜合症的是誰你知道吧？特別創造的獎項通通拒絕。New Generation 現在吃下了新世代，I'm 25 I'm young and rich，靠我的實力來到這裡，我們到底擁有多少好奇吧？I'll show you MY BAG。」當天 (G)I-DLE 獲得最受喜愛女團獎。

舞台公開後，在韓國論壇 The qoo 引發熱烈討論，評論已經突破千。網友：「說實話，應該給(G)I-DLE一個大的」、「果然是田小娟」、「想起了GD，田小娟真的是天才」、「看Live時候懷疑自己的耳朵，太帥了」、「我覺得這是值得說的話...〈TOMBOY〉大受歡迎，卻只關注第4代偶像們」、「因爲有成績才能堂堂正正地說出那樣的話啊」、「撕開了 這就是嘻哈」、「(G)I-DLE一直都做得很好」，不過也有網友表示：「中二」、「只記得她抄襲」、「綜合症完全不知道」、「應該怪粉絲投票，Diss頒獎典禮幹麻」、「如果真的表演拒絕獲獎，那肯定就是經典了」等。



而 (G)I-DLE 今年3月發行正規一輯《I NEVER DIE》，主打歌〈TOMBOY〉在五大音源榜實時榜1位及日榜1位達成實時榜1位、日榜1位，取得出道後首次 Perfect All-Kill。今年10月發行迷你五輯《I love》，主打歌〈Nxde〉再次取得優異的成績，成為出道後第二首 Perfect All-Kill 歌曲，也是目前為止唯一達成此成績的女團。



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