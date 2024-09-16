「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》终於要播了！(G)I-DLE舒华当实习生，和当地小朋友可爱互动

由CJ ENM授权、罗PD（罗暎锡）跨海支援的「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》总算要播出了，今（16）日官方总算公开两名实习生现场照片与出场预告，其中一人就是韩国大势女团(G)I-DLE里的台籍成员舒华！

舒华曾在韩国网路综艺《Workdol》当主持人体验各行各业打工，被《艾嘉食堂》官方称作是「实习生届天花板」，还特别被提点外语能力很强，卖关子介绍：「外语能力更是令人惊讶，期待她与客人有什么样的互动吗？」



预告彷佛就像《Workdol》，舒华大方且自信地向遇见的人们介绍自己是「(G)I-DLE舒华」，但也很像《Workdol》的状况，得到的都不是舒华最想要的反应，路人问号，还有个小朋友装知道被她戳破，互动相当可爱。



《艾嘉食堂》食堂开设在泰国苏美岛，除了用英语沟通，不晓得有没有机会听到舒华发挥泰籍队友Minnie教她几句泰语呢？

《艾嘉食堂》由知名制作人B2制作，班底有资深演员张艾嘉、演员杨佑宁，及韩国观众较熟悉演过《想见你》的柯佳嬿，与《我的少女时代》王大陆，嘉宾实习生除了舒华还有《关於我和鬼变成家人的那件事》林柏宏，节目将在10月5日起於三立都会台、Netflix首播，华视主频隔周10月12日起播出。



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