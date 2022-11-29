崔振赫惹议后回归？L金明洙退伍后首部作品？MBC新剧《会计事务所》传两人主演

今（29）日，有媒体分别报导了崔振赫与金明洙（INFINITE L）将主演MBC全新水木剧《会计事务所》（会计法人）。

根据‎《Munha》报导，崔振赫经纪公司人员透露崔振赫收到了《会计事务所》主演提案，「正在调整行程」。《YTN》则更详细报导角色讯息，崔振赫收到的角色是「妈朋儿」，是会计事务所里的高阶主管、12年资历的会计师。

崔振赫去年10月因为违反防疫规定陷入争议沉潜了7个月，今年5月以综艺节目《我家的熊孩子》回归。数一数，崔振赫可能已超过1年未拍戏，仅事前拍摄完成的KBS特别剧《警报》如期播出。



《YTN》‎几乎同时间报导了金明洙出演的消息，也表示他将饰演主角，不过角色是「泰日会计事务所」的会计师「张浩宇」，是事务所里第一个也是唯一的高中学历会计师。报导亦提及《会计事务所》规划在明年上半年播出，今年年末就会开拍。其他媒体随后取得经纪公司说词「积极讨论中」。

如果金明洙确实出演，那么会是他今年8月退伍后第一部戏剧作品，自2021年《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》后时隔2年的作品。金明洙今年3月也曾传出‎有望接演Disney+《世上最坏的少年》，不过未有更进一步的消息。



总结上述韩媒报导，《会计事务所》有可能会是「双男主」演出？韩网友对於金明洙的演出多为正面看法，认为他的演技自《汉摩拉比小姐》之后就不断进步，而对崔振赫的看法倒两极，有网友因其负面新闻表达拒看，也有网友觉得以他在《傲慢与偏见》的表现似乎很适合。

剧本方面，有网友好奇以会计师为题材会写什么，猜测主题可能是反对会计事务所与企业联合贪污，认为大概就像法律界人士，「写会计界人士的故事应该也很有意思」。有趣的是，崔振赫和金明洙的报导都有网友说「事务所里没有那样的会计师啊」，疑似抱怨现实没有那么帅气的会计师XD。

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