【K社韩文小百科】《财阀家的小儿子》里这些事都是真的！空难和盆塘开发确有其事，引进甜甜圈桥段借鉴乐天会长申东彬

宋仲基新剧《财阀家的小儿子》讲的是从2022年穿越回1987年的故事，男主角成长过程中经历了韩国近代多个重大事件，剧中很多桥段和人物设定都有事实原型！

1.大韩航空858号班机空难

剧中金康勋饰演少年陈导俊，得知李星民饰演的爷爷陈养喆要搭乘1987年11月29日的「CAL828」航班回国时，表情突然凝重。 因为根据他的未来记忆，这班飞机将在飞过缅甸仰光时失踪，他必须阻止陈养喆登上那段航程。



事实上，这一天发生了韩国史上重大航空事故之一「大韩航空858空难」。 KE858号班机从巴格达起飞，原计划经停阿布达比和曼谷后飞往韩国金浦机场，但在飞过安达曼海（又名缅甸海）上空时因机舱内炸弹发生爆炸，机上115名人员全部罹难。

此外，很多人认为顺洋集团的现实原型是三星集团，而三星创始人李秉喆也是在1987年11月19日过世、只相差10天，不过死因并非事故而是肺癌。

2. 盆塘区开发

陈导俊帮陈养喆出招以小虾米打败大鲸鱼，作为奖励不想要容易贬值的货币，而是选了盆唐区5万坪（约16.5万平方米）的土地，并靠这块地轻轻松松赚进240亿韩元。要知道当年韩国银行职员的月薪也不过20万韩元，大学一学期的学费也只有40万韩元，一碗炸酱面只要700韩元！

剧中时间1987年的盆唐区还是一个人口稀少的农村，1989年政府开展盆唐新都市计划后迅速发展，如今已成为全韩国居民最富裕、地价最高的行政区之一，环境优越、交通便利，甚至有「上有天堂，下有盆塘」(천당 아래 분당)的说法。



3. 三星收购亚进&现代收购起亚

剧中全国第二的汽车制造公司——亚进集团在金融危机中破产，陈导俊出资帮顺阳集团收购、让顺洋成为全球十大汽车企业之一，这一段是参考了韩国现代汽车的历史。 起亚汽车从70年代到90年代中期在全球范围成功拓展市场，亚洲金融危机前夕出现一系列经营错误，最终在1997年宣告破产。 这时竞争对手现代集团以51%股份将其并入旗下，如今起亚汽车仍是韩国第二大汽车制造商，第一的就是现代汽车。



4. 媒体新都市开发

第6集里首尔计划将上岩洞打造成数位多媒体城市，在曾经是垃圾掩埋场的兰芝岛建设世界杯运动场，这也与现实基本一致。



上岩洞兰芝岛以盛开兰花和灵芝得名，曾经是风景秀美的江边地段、很多人新婚旅行的地方，但从70年代末开始整整15年间接收首尔市所有生活垃圾和部份工业垃圾，逐渐堆起两座高达98m的垃圾山、体积达到古夫金字塔的33倍，还因灰尘多、苍蝇多和恶臭多而被称为「三多岛」。 1998年，首尔市决定为2002年世界杯建设全新球场，最终选址就落在兰芝岛，还历时四年把垃圾山变成了环境优美的世界杯公园，如今成为很多市民周末散步的好去处。



此外，首尔市为了平衡地区发展，从新千年开始在上岩洞建设数位多媒体城市，吸引电视台、影像制作公司、游戏公司等IT企业及媒体娱乐产业进驻。 如今韩国三大电视台MBC、SBS、KBS的总部都汇聚在此，还有韩联社电视台YTN、有线台JTBC、CJ E&M旗下的tvN和Mnet等等。



5. 甜甜圈的诱惑

剧中陈导俊对於吴世炫爱吃甜甜圈一事印象极深，为招他入伙合作，还特地把他最爱的的甜甜圈品牌引进到韩国。



事实上甜甜圈第一次进入韩国是1983年的DUNKIN'，不过跟剧中桥段比较相似的是乐天集团现任会长申东彬。 申东彬在美国留学时很爱吃甜甜圈，2004年亲自把Krispy Kreme引进韩国、在新村开设了全亚洲第一家分店。 据悉开业初期申东彬几乎天天到店里报到，明洞10号店开幕时申东彬一脸发自内心幸福快乐的笑容，也让韩国人印象颇深XD



크리스피 도넛은 신격호 회장이아니라 신동빈 부회장이라네여ㅎㅎㅎㅎ진짜 악마의 맛ㅠㅜㅠ pic.twitter.com/trgrfD5x1I — 고라니 (@K_water_deer) September 8, 2020

不过随著专业咖啡听和新型甜品店增多，甜甜圈在韩国的市占率逐年下降，新村1号店已经在2017年无力承担房租而结束营业。

此外，《财阀家的小儿子》本周五因世界杯停播一次、第7集将在本周六公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻