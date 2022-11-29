BIGBANG正式开通Weverse！前成员「胜利」被列为禁语，韩网友：「那失败可以吗」

28日，全球粉丝平台 Weverse 官方 SNS 表示：「为了 BIGBANG 和全世界各位 V.I.P，BIGBANG 官方粉丝社区已经在 Weverse 上开通。」
BIGBANG과 전 세계 V.I.P 여러분을 위한 #BIGBANG 공식 팬 커뮤니티가 위버스에 오픈했습니다!— Weverse (@weverseofficial) November 28, 2022
이제 위버스 커뮤니티에서 BIGBANG에 대한 이야기와 콘텐츠를 전 세계의 V.I.P들과 함께 나눠보세요! #위버스 가기 https://t.co/4ZFIUyFOHa#빅뱅 #Weverse pic.twitter.com/FPzNUcBsgC
Weverse 开通之后，有网友在推特上发文：「要加入 BIGBANG 的 Weverse，声音很响亮。」截图中写著「昵称中包含不允许的字样，请用其他昵称再试一次」。该网友的昵称使用BIGBANG的前成员胜利。
아개씨발빅뱅위버스가입하는데소리지름씨발ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/E2LAoZaf1v— 애니섹슈얼소녀 (@queenslifeis) November 28, 2022
看到照片的网友们纷纷表示：「即使在世界杯上取得胜利也不能说是胜利了」、「叫失败可以吗」、「太可笑了」、「就算是我，设定禁词的时候也会最先放的那个名字」等等。据悉，Weverse 不能用成员的名字设定昵称，但由於胜利已经不是成员，可能也是避免各种争议，才禁止吧！
BIGBANG 在今年4月单曲《春夏秋冬（Still Life）》，虽然没有说要解散，但告别和悲伤的歌词也成为话题，T.O.P 与YG娱乐的专属合约也在2月到期。而 BIGBANG 又开通 Weverse ，之后会有什么团体活动也令人好奇。（不过...现在成员们都还没有加入 XD）
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