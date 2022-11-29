BIGBANG正式开通Weverse！前成员「胜利」被列为禁语，韩网友：「那失败可以吗」

28日，全球粉丝平台 Weverse 官方 SNS 表示：「为了 BIGBANG 和全世界各位 V.I.P，BIGBANG 官方粉丝社区已经在 Weverse 上开通。」

BIGBANG과 전 세계 V.I.P 여러분을 위한 #BIGBANG 공식 팬 커뮤니티가 위버스에 오픈했습니다!



이제 위버스 커뮤니티에서 BIGBANG에 대한 이야기와 콘텐츠를 전 세계의 V.I.P들과 함께 나눠보세요! #위버스 가기 https://t.co/4ZFIUyFOHa#빅뱅 #Weverse pic.twitter.com/FPzNUcBsgC — Weverse (@weverseofficial) November 28, 2022

Weverse 开通之后，有网友在推特上发文：「要加入 BIGBANG 的 Weverse，声音很响亮。」截图中写著「昵称中包含不允许的字样，请用其他昵称再试一次」。该网友的昵称使用BIGBANG的前成员胜利。

看到照片的网友们纷纷表示：「即使在世界杯上取得胜利也不能说是胜利了」、「叫失败可以吗」、「太可笑了」、「就算是我，设定禁词的时候也会最先放的那个名字」等等。据悉，Weverse 不能用成员的名字设定昵称，但由於胜利已经不是成员，可能也是避免各种争议，才禁止吧！



BIGBANG 在今年4月单曲《春夏秋冬（Still Life）》，虽然没有说要解散，但告别和悲伤的歌词也成为话题，T.O.P 与YG娱乐的专属合约也在2月到期。而 BIGBANG 又开通 Weverse ，之后会有什么团体活动也令人好奇。（不过...现在成员们都还没有加入 XD）



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