《2022 MAMA》今明晚在日本大阪隆重举行！大家在这两天内可以观赏到不同歌手爱豆的精彩合作舞台！

大家期待吗?

一年一度其一的大型的韩流音乐颁奖典礼——2022 MAMA将於今明晚上在日本大阪隆重举行!今年将以「K-POP 世界公民意识」作为主题,为全世界带来希望和共鸣的能量,透过音乐发挥正面影响力。今年也与MAMA一起感受来自K-POP的挑战、热情与梦想的价值!



两天的颁奖典礼将分别由Somi(29日) 和朴宝剑 (30日)担任大会司仪。



29日的表演名单——

SOLO:BIBI、孝琳、姜丹尼尔、Leejung

组合:Stray Kids、TXT、NMIXX、LE SSERAFIM、Kep1er、DKZ、KARA、Forestella、JO1、《Street Man Fighter》dance crews

30日的表演名单——

SOLO:J-Hope、郑在日、Monika、ZICO、Tiger JK、林英雄

组合:ENHYPEN、(G)I-DLE、ITZY、IVE、NewJeans、TREASURE、TEMPEST、Jaurim



[ #2022MAMA ] Spoiler Alert! Sneaky shoot of 2022 MAMA AWARDS stage! Guess who and Check out on 2022 MAMA AWARDS World’s No.1 K-POP Awards 2022 MAMA AWARDS 2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST) #MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/1934peW5Gt

此次的颁奖嘉宾阵容更是星光云集!除了黄旼炫、安昭熙、韩善伙、任时完 和《Street Woman Fighter》的Gabee和Aiki外,众多韩国演员,如金所炫、文佳煐、吕珍九、李宰旭、郑雨盛、黄政民、禹棹奂、姜汉娜、徐智慧、金东旭、朴盛勋、朱钟赫及南润寿也将担任颁奖嘉宾。



[#2022MAMA] D-DAY Alert!



YOU KNOW WHAT!? TODAY IS THE DAY!

Who is ready for 2022 MAMA AWARDS?!



【 TODAY's TIME TABLE 】

Red Carpet 4PM(KST)

Awards Ceremony 6PM(KST)



World’s No.1 K-POP Awards

2022 MAMA AWARDS#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/TR4l7Ip4UC