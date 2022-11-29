TVING原创奇幻大作《Island》公布主要演员剧本阅读现场：这两位连发型都变得让人认不出来！

TVING原创电视剧《Island》公开了充满热烈气氛的首次剧本阅读现场，主要演员金南佶、车银优、李多熙以及盛骏都相当投入，不过这两位哥的发型实在与印象中的他们差太多了呀！

《Island》改编自同名漫画与网漫原著，剧情描述为了对抗即将让世界面临灭亡的恶势力，这些人物们拥有必须奋力争斗的命运，是一部奇幻动作电视剧，即将於12月30日公开。先前已公开的两段预告影片中，演员金南佶、李多熙、车银优与盛骏都完美融入了角色，与原著相似度非常高，再加上华丽的动作画面，让观众们已迫不及待。



今日也公开了《Island》的剧本阅读现场照片，众演员们从初次见面，到完美合体迸发出火花，包含导演与作家以及所有演员们，以及现场工作人员让气氛相当棒，也为此作品写下了一个好的开始。导演表示，虽然剧中充满了难以置信的奇幻剧情，但他反而希望能透过这个作品，为许多人们带来好的灵感与感动，就像氧气那样不可或缺的感觉。



金南佶在剧中饰演是人又非人的「般」，从第一句台词就展现超强烈的存在感，展现出必须与恶势力对抗到底的命运，让现场气氛更加融入剧中。另外站在命运中心点的「元美瑚」则是由李多熙饰演，因受到袭击而陷入了混乱的状况中，她也能毫无违和感完美消化此角色。饰演驱魔司祭「耀汉」的车银优，也像是穿上了为他量身订做的衣服一样，流畅地说著台词，与其他演员们密切地合作著。





盛骏则是饰演与金南佶对立的驱魔师「弓叹」，他一登场时就吸引大家的目光，因为他连发型都完美变身成剧中角色，其他的所有演员也展现出自己的实力，让大家相当投入於剧本阅读练习的现场。《Island》集结了许多演技派演员，也让观众们相当期待，将於12月30日透过TVING首度公开，也将透过平台与全球观众们见面。



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