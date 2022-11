男团CRAVITY巡回见面会台北最终场倾尽全力！见粉丝应援感动大喊「姊姊我爱你〜」台北的出生Allen更难忍泪水

男团CRAVITY於11月27日在台北TICC举办《2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON”Center of GRAVITY”in Taipei》与台湾粉丝们见面,今日也是巡回演出的最终场次,9位成员们可说是作足准备,除了准备与粉丝们同乐,更带来许多首精彩舞蹈及新歌曲与大家分享。





一开场CRAVITY穿著黑色西装登场,连续带来两首快歌「Top of The Chain」与「Break All The Rules」,由於他们的平均年龄只有20出头,连续跳了两首快歌也不须休息,虽然还能透过耳麦听见喘气声,但也能立刻与粉丝们大声又热情地问候。CRAVITY不仅练习了中文的问候,甚至连台语都有准备,让台湾粉丝们感受到他们的用心。





在游戏环节中,成员们分成三组捉对厮杀,比手画脚以及前奏猜歌都非常卖力,尤其在猜歌环节,不到一秒前奏一下就立刻答对,接著更是全团都一起跳起了题目中的歌曲,不管是自家师兄Monsta X,或是Seventeen、Stray kids等,甚至连女团NMIXX与LE SSERAFIM的舞步都难不倒,除了自己的歌曲以外,CRAVITY跳起其他团体的舞蹈也毫不逊色,相当卖力。最后全员竟然被一首AESPA的超红歌曲「Next Level」的前奏给打败〜





吃可爱长大的CRAVITY还大秀新学会的台语撒娇,刑准「气PuPu」、宇璸「母汤〜」、元进「揪咪」跟队长世琳的中文「想死你了〜」都让粉丝们开心大笑,Allen也提到了自己有到夜市吃了胡椒饼、大肠面线等小吃,性珉则想要到十分去放天灯,上面的心愿是希望能再来台湾跟粉丝们见面!廷谟则透过动画《神隐少女》爱上了九份,太煐则是说自己逛了台北101但觉得东西挺贵的,印象比较深刻的是逛到一半,突然店员把音乐换成自己的歌!觉得很感动〜Allen则说下次若有时间,想带成员们一起到他出生的北投去泡泡温泉。





几位大男孩们在合照桥段看见了粉丝们用心准备的应援影片,内心很是感动,看见台下粉丝们所排成的彩色灯海,也让他们用中文大喊「姐姐我爱你〜」而其中台湾出生的Allen更是感触良多,他今日也实现了自己多年来的梦想,回到了自己出生的地方,也在父母面前送上了表演,所以他难掩激动心情而在台上泪流不止。





此时大家更送上了蛋糕,为11月30日即将满20岁的刑准提前庆生,刑准也几乎快说不出话来,他说自己总是非常羡慕其他成员们,生日能够与粉丝们LUVITY一起度过,这次终於轮到自己,让他相当惊喜又开心。今日几位大男孩都表示难忘台北场的演出,更与大家约定CRAVITY要更努力,才能有更多机会来台湾演出。





