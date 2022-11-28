这个问题不能忍！韩佳人曝曾和延正勋大吵一架：他居然让前辈演员姐姐陪他去买百日纪念戒指

这可是比「苏子叶争论」还要严重的问题！

美女演员韩佳人作为综艺节目《我家的熊孩子》特别MC登场，公开了与老公延正勋之间的故事。 但凡提到婚恋关系，韩国人绝对绕不开「苏子叶争论」，节目中韩佳人就被问：「朋友两只手里都拎著东西，此时口罩下滑，延正勋帮她戴好，你会怎么想。 」韩佳人即刻表示：「太奇怪了，她把东西放下自己戴就好啊，不行！」

接著韩佳人就爆料了她曾经和延正勋大吵过一架的故事，「对方是一起合作的前辈演员姐姐，她和我老公很熟，我老公请那位姐姐陪他去挑百日纪念戒指，他俩一起去买了礼物，我真的气炸了，我知道姐姐是好心，但他（延正勋）即使一个人去买来奇怪的戒指也无所谓啊，为什么要一起去，我告诉他不喜欢他俩见面 。 」





延正勋和韩佳人夫妇是韩娱圈最具代表性的「鸳鸯夫妇」，韩佳人在20岁那年因拍摄广告进入娱乐圈，21岁她接演了人生中第一部电视剧《黄手帕》，就在《黄手帕》剧组，她和老公延正勋相识相知相恋。 2005年，23岁、正处於事业上升期的韩佳人义无反顾地嫁给了延正勋，走进了家庭生活。 婚后的两人始终很低调，韩佳人的重心也从事业移到了家庭上，经常时隔几年才拍一部作品，从2007年的《魔女幼熙》到2010年的《坏男人》，再到2012年的《拥抱太阳的月亮》，2018年的《情妇》。 近期两公婆时常做客综艺节目，没想到一直被观众们奉为女神的韩佳人幽默又风趣，完全打破了神秘氛围，反转魅力十分吸引人。



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