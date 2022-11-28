男團CRAVITY巡迴見面會台北最終場傾盡全力！見粉絲應援感動大喊「姊姊我愛妳〜」台北的出生Allen更難忍淚水

男團CRAVITY於11月27日在台北TICC舉辦《2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON”Center of GRAVITY”in Taipei》與台灣粉絲們見面，今日也是巡迴演出的最終場次，9位成員們可說是作足準備，除了準備與粉絲們同樂，更帶來許多首精彩舞蹈及新歌曲與大家分享。





一開場CRAVITY穿著黑色西裝登場，連續帶來兩首快歌「Top of The Chain」與「Break All The Rules」，由於他們的平均年齡只有20出頭，連續跳了兩首快歌也不須休息，雖然還能透過耳麥聽見喘氣聲，但也能立刻與粉絲們大聲又熱情地問候。CRAVITY不僅練習了中文的問候，甚至連台語都有準備，讓台灣粉絲們感受到他們的用心。





在遊戲環節中，成員們分成三組捉對廝殺，比手畫腳以及前奏猜歌都非常賣力，尤其在猜歌環節，不到一秒前奏一下就立刻答對，接著更是全團都一起跳起了題目中的歌曲，不管是自家師兄Monsta X，或是Seventeen、Stray kids等，甚至連女團NMIXX與LE SSERAFIM的舞步都難不倒，除了自己的歌曲以外，CRAVITY跳起其他團體的舞蹈也毫不遜色，相當賣力。最後全員竟然被一首AESPA的超紅歌曲「Next Level」的前奏給打敗〜





吃可愛長大的CRAVITY還大秀新學會的台語撒嬌，刑準「氣PuPu」、宇璸「母湯〜」、元進「揪咪」跟隊長世琳的中文「想死妳了〜」都讓粉絲們開心大笑，Allen也提到了自己有到夜市吃了胡椒餅、大腸麵線等小吃，性珉則想要到十分去放天燈，上面的心願是希望能再來台灣跟粉絲們見面！廷謨則透過動畫《神隱少女》愛上了九份，太煐則是說自己逛了台北101但覺得東西挺貴的，印象比較深刻的是逛到一半，突然店員把音樂換成自己的歌！覺得很感動〜Allen則說下次若有時間，想帶成員們一起到他出生的北投去泡泡溫泉。





幾位大男孩們在合照橋段看見了粉絲們用心準備的應援影片，內心很是感動，看見台下粉絲們所排成的彩色燈海，也讓他們用中文大喊「姐姐我愛妳〜」而其中台灣出生的Allen更是感觸良多，他今日也實現了自己多年來的夢想，回到了自己出生的地方，也在父母面前送上了表演，所以他難掩激動心情而在台上淚流不止。





此時大家更送上了蛋糕，為11月30日即將滿20歲的刑準提前慶生，刑準也幾乎快說不出話來，他說自己總是非常羨慕其他成員們，生日能夠與粉絲們LUVITY一起度過，這次終於輪到自己，讓他相當驚喜又開心。今日幾位大男孩都表示難忘台北場的演出，更與大家約定CRAVITY要更努力，才能有更多機會來台灣演出。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞