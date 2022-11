BL漫改剧《2班李熙秀》，由《无人知晓》安智浩&《学校2021》李尚俊搭档主演

《2班李熙秀》早在5月就传出影视化并陆续有选角消息,传由主演为安智浩、李尚俊、Weki Meki金度延、赵俊英主演,且近日已杀青。

根据《YTN》‎与‎《Sports Khan》相关报导,漫改剧《2班李熙秀》讲述一个邻家男孩般平凡,却有著秘密的18岁少年「熙秀」,他的初恋与友情故事,是部青春成长爱情剧。原著漫画曾在2017年到2019年於Lezhin Comics连载,颇受好评。

▼原著漫画



曾主演《无人知晓》,演过《Move to Heaven:我是遗物整理师》、《黑色太阳》与《僵尸校园》的安智浩,将主演中心人物「李熙秀」。演过《致郁生日》、《学校2021》的李尚俊饰演「李升元」。

▼安智浩饰演「李熙秀」,看过原著的网友直言「他真的很像熙秀」,赞许选角选得好



▼李尚俊饰演「李升元」



曾演《Live On》、《IDOL:The Coup》(IDOL:砰然一击)的赵俊英饰演「朱赞荣」。唯一的女性主要角色「崔智友」,则由演过《智异山》「小全智贤」、《One the Woman》「小李荷妮」的Weki Meki成员金度延饰演。

▼赵俊英饰演「朱赞荣」



▼金度延饰演「崔智友」



虽然尚未有官方消息确认主演何人,不过已有一些网友目击拍摄现场,而且演员及工作人员的IG限时动态已间接确认。



▼金度延昨(26)透露已结束拍摄



《2班李熙秀》由《婚礼的那一天》制作公司Film K打造,朴京民导演执导,推特已传出将由Kakao TV播出,时间未定。

