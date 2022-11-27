BL漫改剧《2班李熙秀》，由《无人知晓》安智浩&《学校2021》李尚俊搭档主演

BL漫改剧《2班李熙秀》，由《无人知晓》安智浩&《学校2021》李尚俊搭档主演

韩剧   2022年11月27日   星期日20:35   草莓  

（封面图源：CL&COMPANY官网截图、Double H Tne官网截图、BOMTOON台湾官网截图）

《2班李熙秀》早在5月就传出影视化并陆续有选角消息，传由主演为安智浩、李尚俊、Weki Meki金度延、赵俊英主演，且近日已杀青。

根据《YTN》‎‎《Sports Khan》相关报导，漫改剧《2班李熙秀》讲述一个邻家男孩般平凡，却有著秘密的18岁少年「熙秀」，他的初恋与友情故事，是部青春成长爱情剧。原著漫画曾在2017年到2019年於Lezhin Comics连载，颇受好评。

▼原著漫画
（图源：BOMTOON台湾官网截图）

曾主演《无人知晓》，演过《Move to Heaven：我是遗物整理师》、《黑色太阳》与《僵尸校园》的安智浩，将主演中心人物「李熙秀」。演过《致郁生日》、《学校2021》的李尚俊饰演「李升元」。

▼安智浩饰演「李熙秀」，看过原著的网友直言「他真的很像熙秀」，赞许选角选得好
（图源：CL&COMPANY官网截图）

▼李尚俊饰演「李升元」
（图源：IG@leesangjun_03截图）

曾演《Live On》、《IDOL：The Coup》（IDOL：砰然一击）的赵俊英饰演「朱赞荣」。唯一的女性主要角色「崔智友」，则由演过《智异山》「小全智贤」、《One the Woman》「小李荷妮」的Weki Meki成员金度延饰演。

▼赵俊英饰演「朱赞荣」
（图源：SM娱乐官网截图）

▼金度延饰演「崔智友」

虽然尚未有官方消息确认主演何人，不过已有一些网友目击拍摄现场，而且演员及工作人员的IG限时动态已间接确认。

▼金度延昨（26）透露已结束拍摄

▼剧组人员发布送给主演的蛋糕照，以及收到的签名本

《2班李熙秀》由《婚礼的那一天》制作公司Film K打造，朴京民导演执导，推特已传出将由Kakao TV播出，时间未定。

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