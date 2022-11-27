BL漫改劇《2班李熙秀》，由《無人知曉》安智浩&《學校2021》李尚俊搭檔主演

BL漫改劇《2班李熙秀》，由《無人知曉》安智浩&《學校2021》李尚俊搭檔主演

韓劇   2022年11月27日   星期日20:35   草莓  

（封面圖源：CL&COMPANY官網截圖、Double H Tne官網截圖、BOMTOON台灣官網截圖）

《2班李熙秀》早在5月就傳出影視化並陸續有選角消息，傳由主演為安智浩、李尚俊、Weki Meki金度延、趙俊英主演，且近日已殺青。

根據《YTN》‎‎《Sports Khan》相關報導，漫改劇《2班李熙秀》講述一個鄰家男孩般平凡，卻有著秘密的18歲少年「熙秀」，他的初戀與友情故事，是部青春成長愛情劇。原著漫畫曾在2017年到2019年於Lezhin Comics連載，頗受好評。

▼原著漫畫
（圖源：BOMTOON台灣官網截圖）

曾主演《無人知曉》，演過《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《黑色太陽》與《殭屍校園》的安智浩，將主演中心人物「李熙秀」。演過《致鬱生日》、《學校2021》的李尚俊飾演「李昇元」。

▼安智浩飾演「李熙秀」，看過原著的網友直言「他真的很像熙秀」，讚許選角選得好
（圖源：CL&COMPANY官網截圖）

▼李尚俊飾演「李昇元」
（圖源：IG@leesangjun_03截圖）

曾演《Live On》、《IDOL：The Coup》（IDOL：砰然一擊）的趙俊英飾演「朱贊榮」。唯一的女性主要角色「崔智友」，則由演過《智異山》「小全智賢」、《One the Woman》「小李荷妮」的Weki Meki成員金度延飾演。

▼趙俊英飾演「朱贊榮」
（圖源：SM娛樂官網截圖）

▼金度延飾演「崔智友」

雖然尚未有官方消息確認主演何人，不過已有一些網友目擊拍攝現場，而且演員及工作人員的IG限時動態已間接確認。

▼金度延昨（26）透露已結束拍攝

▼劇組人員發布送給主演的蛋糕照，以及收到的簽名本

《2班李熙秀》由《婚禮的那一天》製作公司Film K打造，朴京民導演執導，推特已傳出將由Kakao TV播出，時間未定。

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