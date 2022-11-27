BL漫改劇《2班李熙秀》，由《無人知曉》安智浩&《學校2021》李尚俊搭檔主演

《2班李熙秀》早在5月就傳出影視化並陸續有選角消息，傳由主演為安智浩、李尚俊、Weki Meki金度延、趙俊英主演，且近日已殺青。

根據《YTN》‎與‎《Sports Khan》相關報導，漫改劇《2班李熙秀》講述一個鄰家男孩般平凡，卻有著秘密的18歲少年「熙秀」，他的初戀與友情故事，是部青春成長愛情劇。原著漫畫曾在2017年到2019年於Lezhin Comics連載，頗受好評。

▼原著漫畫



曾主演《無人知曉》，演過《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《黑色太陽》與《殭屍校園》的安智浩，將主演中心人物「李熙秀」。演過《致鬱生日》、《學校2021》的李尚俊飾演「李昇元」。

▼安智浩飾演「李熙秀」，看過原著的網友直言「他真的很像熙秀」，讚許選角選得好



▼李尚俊飾演「李昇元」



曾演《Live On》、《IDOL：The Coup》（IDOL：砰然一擊）的趙俊英飾演「朱贊榮」。唯一的女性主要角色「崔智友」，則由演過《智異山》「小全智賢」、《One the Woman》「小李荷妮」的Weki Meki成員金度延飾演。

▼趙俊英飾演「朱贊榮」



▼金度延飾演「崔智友」



雖然尚未有官方消息確認主演何人，不過已有一些網友目擊拍攝現場，而且演員及工作人員的IG限時動態已間接確認。



▼金度延昨（26）透露已結束拍攝



#HeesuInClass2 ACABARAM!



Doyeon via storys do Instagram:

"Heesu In Class 2 acabou, muito obrigado a todos pelo trabalho duro, muito muito obrigado, e obrigado pelos arranjos de flores"@HeesuInClass2BR pic.twitter.com/aajHFbGtw2 — Doyeon Brasil (@DoyeonBR) November 26, 2022

▼劇組人員發布送給主演的蛋糕照，以及收到的簽名本



YOU GUYS THEY PREPARED A SELF MADE CAKE of the lead cast to celebrate



how cute is this??? these crews are the best <3 #HeesuInClass2 pic.twitter.com/Loa2FhFK3I — (@heesu0universe) November 26, 2022

FILMING — 221126 Its officially a WRAP you guys! Filming for #2반이희수 #HeesuInClass2 is finally OVER (*i will miss the stalking )



"Filming for the first drama is finally finished"



The crew member posted the scriptbook with our cast signature and wishes <3 pic.twitter.com/teVmx912kB — (@heesu0universe) November 26, 2022

《2班李熙秀》由《婚禮的那一天》製作公司Film K打造，朴京民導演執導，推特已傳出將由Kakao TV播出，時間未定。

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