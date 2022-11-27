[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊不计成本拯救上一世的母亲，顺洋集团在金融危机中遭遇「胜者的诅咒」！（EP5）

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JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第5集导俊在经济危机中坚持收购一家破产的汽车公司，原来这与他的上一世有关。



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第5集关键内容！



留任亚进汽车劳工

正当韩国为汉江奇迹欢呼时，金融危机突然降临，提前知晓的只有导俊一个人。 政府强迫财团重组瘦身，顺洋则希望借亚进汽车倒闭之际进行收购。 但陈养喆的理念与导俊不同：导俊希望留任劳工，陈养喆则认为裁员不过是小事，他心中「正道经营」的「道」只有金钱。



导俊的上一世与亚进汽车息息相关：炫优的父亲就是亚进汽车劳工，失业后参加抗争被打得头破血流，母亲在电视上看到这一幕大受刺激、撒手人寰。 为了避免母亲过世，导俊不计代价也要收购亚进并保证留任劳工。



政治联姻对象

顺洋和贤诚日报安排双方子女联姻，但牟贤珉没看上陈星俊，反而对陈导俊很感兴趣。 正当导俊以为收购万无一失时，贤诚日报头版报道称不能让亚进落入外国资本，给他迎头重击。 牟贤珉藉机表示：导俊要想成功，她是不可或缺的存在。



奇迹，真的会发生吗？

导俊无法说服陈养喆留任劳工，更不能眼睁睁看著母亲去世，最后想出了两全之计：出资给顺洋收购亚进、帮顺洋成为世界十大企业，条件就是留任劳工。

得知计划成功后，导俊十分开心，认为这一世是上天给他的机会。 然而当他兴奋地跑到炫优家门口，却发现母亲的照片还是摆在了灵堂中，难道他终究没能扭转母亲的命运？



下集预告里，导俊仍然不相信母亲会做出那样的选择。 导俊认为投资顺洋的散户不应该代为承受损失，陈养喆则警告他不准这样想：你是陈养喆的孙子，这辈子都不会是平民。 陈养喆让陈星俊负责新都市开发，但导俊也盯上了这一机会，看起来这次他又成功拆了顺洋的台！第6集今晚公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~



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