无惧公司纠纷，新季《家师父一体》由李升基、梁世灿、金东炫、NCT道英继续主持，粉丝：一定看！

粉丝都支持你～

最近艺人李升基和经纪公司HOOK间的纠纷持续进行中，消息指出，公司方长达18年未支付李音源收入、甚至进行长期PUA、加上最新曝光的代表恐吓音档，在在都使各界震惊不已，粉丝更是十分生气，不满自己支持的艺人竟遭如此对待。



[English Sub] Dispatch Reveals Disturbing Audio Recording Allegedly Of HOOK Entertainment’s CEO Threatening To Kill Lee Seung Gihttps://t.co/G0YZxKCXRw#LeeSeungGi #이승기 pic.twitter.com/o3RCaGp6Jd — Lee Seung Gi Hall (@LSG_hall) November 23, 2022

不仅如此，大家也开始发现其他旗下艺人似乎也遭受压迫，连国宝演员尹汝贞也遭不公对待，即便已凭演技享誉国际、甚至摘下最高殿堂－奥斯卡奖，然而公司竟连礼服都不提供。



虽然纷争仍持续延烧、公司方甚至否认相关指控，但最近李升基还是传来好消息，将继续主持新一季综艺《家师父一体》，消息一出让节目粉丝十分兴奋！而班底梁世炯、金东炫、NCT 127成员道英也将持续参与。搞笑又兼具启发性的节目内容，自播出后收视一直亮眼，带领观众一观名人师父的生活及成长故事，包括尹汝贞、车仁表等人皆曾担任一日师父。



各季班底皆是超强艺人，从梁世炯、陆星材、李相仑，到后来陆续加入车银优、申成禄、NCT 127成员道英、殷志源、金东炫、刘秀彬等，至今已播出数年、十分受观众欢迎，而今再传来新季消息，希望届时大家能多多支持～



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