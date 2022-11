无惧公司纠纷，新季《家师父一体》由李升基、梁世灿、金东炫、NCT道英继续主持，粉丝：一定看！

粉丝都支持你~

最近艺人李升基和经纪公司HOOK间的纠纷持续进行中,消息指出,公司方长达18年未支付李音源收入、甚至进行长期PUA、加上最新曝光的代表恐吓音档,在在都使各界震惊不已,粉丝更是十分生气,不满自己支持的艺人竟遭如此对待。



