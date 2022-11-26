《破风》「幸运饼干兄弟」！Super Junior来台开唱，始源收彭于晏香槟玫瑰花篮祝贺

想到幸运饼干就又想搜寻照片看个仔细了（喂～内文就有了不用搜XD

Super Junior第9次巡回演唱会《Super Show 9 : ROAD》台湾站昨（25）日起展开，昨晚第一场演唱会结束后，始源IG限时动态晒了彭于晏送的花篮。

从照片中可见彭于晏将花篮送至始源饭店，上头卡片写著「唱High小巨蛋」。该花篮不是普通的「花篮」，玫瑰花中藏有一瓶香槟，还有台湾特有的水果芭乐、释迦与枣子。



有趣的是始源的文字，除了「What a surprise」表达惊喜之外，tag彭于晏还不忘标记「fortunecookiebrothers」（幸运饼干兄弟）。彭于晏随后也转发该限时动态，再次表达庆贺。



回顾何谓「幸运饼干兄弟」，就要追溯到2014年、2015年的电影《破风》了。始源与彭于晏、窦骁2014年来台合演职业单车选手为主题的电影《破风》，拍摄某日开放记者媒体采访，三人穿著单车裤的下体形状因为明显像「幸运饼干」，马上被流传开来……他们便开始自嘲「幸运饼干三兄弟」。



其中始源的红色单车裤最为明显*，再加上韩国媒体大肆报导，始源自此抛不开「幸运饼干」黑历史，不过他相当乐在其中(?)，不在乎别人拿此事开他玩笑，自己的YouTube频道一个节目亦取名「崔始源的幸运饼干」。

（*编按：韩国部分媒体以为崔始源将单车裤穿反了，但有相关专业的韩国网友解释裤子里的衬垫不太可能穿反，应该是该裤型设计上无意间造成的形状。）

从2014年至今，始源与彭于晏看来还维持著热络联系，从两人微博上仍可看见两人友好的点点滴滴。不晓得始源这次因演唱会来台，会不会和彭于晏当面聚聚呢？



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