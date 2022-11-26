無懼公司糾紛，新季《家師父一體》由李昇基、梁世燦、金東炫、NCT道英繼續主持，粉絲：一定看！

粉絲都支持你～

最近藝人李昇基和經紀公司HOOK間的糾紛持續進行中，消息指出，公司方長達18年未支付李音源收入、甚至進行長期PUA、加上最新曝光的代表恐嚇音檔，在在都使各界震驚不已，粉絲更是十分生氣，不滿自己支持的藝人竟遭如此對待。



[English Sub] Dispatch Reveals Disturbing Audio Recording Allegedly Of HOOK Entertainment’s CEO Threatening To Kill Lee Seung Gihttps://t.co/G0YZxKCXRw#LeeSeungGi #이승기 pic.twitter.com/o3RCaGp6Jd — Lee Seung Gi Hall (@LSG_hall) November 23, 2022

不僅如此，大家也開始發現其他旗下藝人似乎也遭受壓迫，連國寶演員尹汝貞也遭不公對待，即便已憑演技享譽國際、甚至摘下最高殿堂－奧斯卡獎，然而公司竟連禮服都不提供。



雖然紛爭仍持續延燒、公司方甚至否認相關指控，但最近李昇基還是傳來好消息，將繼續主持新一季綜藝《家師父一體》，消息一出讓節目粉絲十分興奮！而班底梁世炯、金東炫、NCT 127成員道英也將持續參與。搞笑又兼具啟發性的節目內容，自播出後收視一直亮眼，帶領觀眾一觀名人師父的生活及成長故事，包括尹汝貞、車仁表等人皆曾擔任一日師父。



各季班底皆是超強藝人，從梁世炯、陸星材、李相侖，到後來陸續加入車銀優、申成祿、NCT 127成員道英、殷志源、金東炫、劉秀彬等，至今已播出數年、十分受觀眾歡迎，而今再傳來新季消息，希望屆時大家能多多支持～



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞