《分手的决心》在青龙奖获得延续！朴海日安慰因OST哭泣的汤唯，金憓秀感性发言让人二度泪奔

《分手的决心》在青龙奖获得延续！朴海日安慰因OST哭泣的汤唯，金憓秀感性发言让人二度泪奔

电影   2022年11月26日   星期六15:07   Sani  

（封面图源：《分手的决心》海报，第43届青龙电影节颁奖礼截图）

《分手的决心》在青龙电影奖狂揽7大奖项、成本届最大赢家，除耀眼成绩外，男女主角朴海日和汤唯的互动也令不少观众感动。

第43届青龙电影奖昨晚在首尔举办颁奖礼，《分手的决心》一举获得了最优秀作品、最佳导演、最佳剧本、最佳男女主角、最佳电影音乐、人气Star等7项重量级大奖。
（图源：《分手的决心》海报）
（图源：第43届青龙电影节）

郑薰姬与LA POEM一起演唱片中OST《雾》时，坐在台下的汤唯似乎再次回到了电影中的情绪，以面纸掩面哭泣。

旁边的朴海日注意到搭档的状态，温柔地轻拍她的肩膀给予安慰。

歌曲结束后，担任MC的金憓秀深受感动地说：「海俊和瑞莱（*片中男女主角）的爱在青龙奖舞台上『终於』获得了实现。 我看到汤唯之前一直在录影片，歌曲开始后就一直流泪，我想这是今年青龙奖中最令人印象深刻的一幕。 在音乐出现的同时，再次成为了瑞莱。」

这一幕在韩网也引起不少讨论，很多人表示跟著汤唯一起流泪：「真的是艺术人」、「瑞莱啊ᅲᅲ」、「海俊在安慰她啊，这份爱终於完成了ᅲᅲᅲ」、「这一幕本身就像电影一样，一切都是完美」、「要去二刷电影啦」。
（图源：《分手的决心》剧照）

《分手的决心》讲的是调查失足坠亡案的刑警与死者妻子之间发生的故事，朴海日和汤唯分别饰演刑警和死者妻子，不仅展现出与角色融为一体的优秀演技，接受采访时的互动也萌翻韩国观众。 当时朴海日请汤唯先回答记者提问，但汤唯没有听懂韩文、误以为朴海日要牵手，於是把自己的手放上去，「虽然不懂但还是照做」的模样令韩网友笑称「像狗狗一样可爱」。 而考虑到两位演员都已结婚且育有小孩，还打趣说产生了「给双方小孩定娃娃亲的决心」XD

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