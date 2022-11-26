《分手的决心》在青龙奖获得延续！朴海日安慰因OST哭泣的汤唯，金憓秀感性发言让人二度泪奔

《分手的决心》在青龙电影奖狂揽7大奖项、成本届最大赢家，除耀眼成绩外，男女主角朴海日和汤唯的互动也令不少观众感动。

第43届青龙电影奖昨晚在首尔举办颁奖礼，《分手的决心》一举获得了最优秀作品、最佳导演、最佳剧本、最佳男女主角、最佳电影音乐、人气Star等7项重量级大奖。





郑薰姬与LA POEM一起演唱片中OST《雾》时，坐在台下的汤唯似乎再次回到了电影中的情绪，以面纸掩面哭泣。



탕웨이 정훈희 안개 듣다가 울어 …

근데 박해일 표정 봐 .. pic.twitter.com/RkSMZp2k1U — 르 (@dearmyli_) November 25, 2022

旁边的朴海日注意到搭档的状态，温柔地轻拍她的肩膀给予安慰。



비상이다 탕웨이 안개 듣고 우니까 달래주는 박해일 ... ㅅㅂ 서래야..... pic.twitter.com/bTZeCvJJpu — 13 (@maydaydot) November 25, 2022

歌曲结束后，担任MC的金憓秀深受感动地说：「海俊和瑞莱（*片中男女主角）的爱在青龙奖舞台上『终於』获得了实现。 我看到汤唯之前一直在录影片，歌曲开始后就一直流泪，我想这是今年青龙奖中最令人印象深刻的一幕。 在音乐出现的同时，再次成为了瑞莱。」



혜수웅니 코멘트 ..

미결로 남겨진 해준과 서래의 사랑이 마침내 이루어진 것 같다

탕웨이씨가 다시 서래가 된 것 같다며 내마음 그대로 말해줌 https://t.co/McWTfEm3MM pic.twitter.com/3uese8srOC — 13 (@maydaydot) November 25, 2022

这一幕在韩网也引起不少讨论，很多人表示跟著汤唯一起流泪：「真的是艺术人」、「瑞莱啊ᅲᅲ」、「海俊在安慰她啊，这份爱终於完成了ᅲᅲᅲ」、「这一幕本身就像电影一样，一切都是完美」、「要去二刷电影啦」。



《分手的决心》讲的是调查失足坠亡案的刑警与死者妻子之间发生的故事，朴海日和汤唯分别饰演刑警和死者妻子，不仅展现出与角色融为一体的优秀演技，接受采访时的互动也萌翻韩国观众。 当时朴海日请汤唯先回答记者提问，但汤唯没有听懂韩文、误以为朴海日要牵手，於是把自己的手放上去，「虽然不懂但还是照做」的模样令韩网友笑称「像狗狗一样可爱」。 而考虑到两位演员都已结婚且育有小孩，还打趣说产生了「给双方小孩定娃娃亲的决心」XD



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