最强代言人？「JIN拉面」聘请BTS Jin为代言人后，一上架马上销售一空！民众：买不到！

这号召力也太强!

最近韩国拉面品牌「不倒翁OTTOGI」的珍拉面,请来BTS成员JIN代言,消息一确定立马引来话题!而在广告释出后让大家兴奋不已!超有梗的广告词更让大众印象深刻~



因为和拉面有一样的名字,JIN之前就曾说过,从出道以来就一直希望有天能「代言Jin拉面」。先前在不倒翁公司发布预告中出现紫色-BTS代表色,就暗示著JIN的愿望真的实现了!



OTTOGI on IG are holding a event for Jin ramen!

“We prepared a variety of events with jin who resembles jin ramen’s sincerity”

From: Nov 11th-Dec 11th

- write what you really want to say and share a sincere photo of Jin ramen! Express your feelings! #JinRamen #JinXJinRamen pic.twitter.com/zNUyTCysC1