最强代言人？「JIN拉面」聘请BTS Jin为代言人后，一上架马上销售一空！民众：买不到！

这号召力也太强！

最近韩国拉面品牌「不倒翁OTTOGI」的珍拉面，请来BTS成员JIN代言，消息一确定立马引来话题！而在广告释出后让大家兴奋不已！超有梗的广告词更让大众印象深刻～



因为和拉面有一样的名字，JIN之前就曾说过，从出道以来就一直希望有天能「代言Jin拉面」。先前在不倒翁公司发布预告中出现紫色－BTS代表色，就暗示著JIN的愿望真的实现了！



OTTOGI on IG are holding a event for Jin ramen!

“We prepared a variety of events with jin who resembles jin ramen’s sincerity”

From: Nov 11th-Dec 11th

- write what you really want to say and share a sincere photo of Jin ramen! Express your feelings! #JinRamen #JinXJinRamen pic.twitter.com/zNUyTCysC1 — Hourly Jin (@hourjinnie) November 19, 2022

在泡面上市后，许多人表示本来想去超市买这款拉面，结果超多人都扑空、纷纷表示超想买到！只能说广告商的创意联合Jin的人气太强大，才能引起如此广大的回响！目前许多超市都已经买不到、正在等待补货中。



방금 마트 다녀왔는데.. 주말에 세일해서 초토화되었다고는 해도.. 진이 사진이 대따크게 이쁘게 되있고 광고도 계속 방송으로나와..클났어..축구에 이어 진라면입덕도 생기겠음. 몇년후 어떻게 입덕하셨어요?하면..축구요..라면이요..나오겠다#방탄소년단 pic.twitter.com/m9B9Kn1xdz — 렛첼진정 (@bts_jin_jung) November 21, 2022

JIN不只在韩国超红、海外人气也是超高！据说这次因邀来JIN代言、带动销售数字上涨，品牌这次想透过JIN的人气、开拓海外市场，将商品销售至海外。目前在韩国各处都能看到JIN的广告，未来希望也能在其他地区买到JIN代言的泡面～



[Etoday]221122 Popularity of Jin's Jin Ramen commercial ↑ Does Ottogi gain momentum in overseas sales?

2.5million view within 10days of release

Ottogi said, We plan to make bigger leap forward in domestic and foreign markets with Jin#TheAstronaut #Jin https://t.co/OMFLZnZS9l pic.twitter.com/sZGlIF26BY — star_jin (@nightstar1201) November 22, 2022

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