最强代言人？「JIN拉面」聘请BTS Jin为代言人后，一上架马上销售一空！民众：买不到！

最强代言人？「JIN拉面」聘请BTS Jin为代言人后，一上架马上销售一空！民众：买不到！

明星   2022年11月24日   星期四10:30   Lorrie  

（封面图源：Youtube@오뚜기 Daily截图）

这号召力也太强！

最近韩国拉面品牌「不倒翁OTTOGI」的珍拉面，请来BTS成员JIN代言，消息一确定立马引来话题！而在广告释出后让大家兴奋不已！超有梗的广告词更让大众印象深刻～

因为和拉面有一样的名字，JIN之前就曾说过，从出道以来就一直希望有天能「代言Jin拉面」。先前在不倒翁公司发布预告中出现紫色－BTS代表色，就暗示著JIN的愿望真的实现了！

在泡面上市后，许多人表示本来想去超市买这款拉面，结果超多人都扑空、纷纷表示超想买到！只能说广告商的创意联合Jin的人气太强大，才能引起如此广大的回响！目前许多超市都已经买不到、正在等待补货中。

JIN不只在韩国超红、海外人气也是超高！据说这次因邀来JIN代言、带动销售数字上涨，品牌这次想透过JIN的人气、开拓海外市场，将商品销售至海外。目前在韩国各处都能看到JIN的广告，未来希望也能在其他地区买到JIN代言的泡面～

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