李升基真的不知道自己音源收入？韩网友翻《认识的哥哥》佐证，恐连综艺收入都不清楚

李升基近日与合作长达18年的经纪公司HOOK娱乐撕破脸，Dispatch（D社）以「李升基18年来音源收入为0」、「奴隶合约」为题，详细爆料了双方合约内容与经纪公司作为有何不妥。

*前情提要：‎李升基辛苦工作18年音源收入为0！还被公司PUA：挣不到钱，要求还这么多‎

无论是韩国或是海外民众，听闻消息都不禁想问：「李升基真的不知道自己的音源收入吗？」因为李升基就是因唱歌走红，也取得各大奖项认证，畅销名曲包括〈因为你是我的女人〉、〈结婚好吗〉、〈重回原点〉（Return）……等等多首歌曲。



很快就有网友翻出李升基和EXO Kai去年出演《认识的哥哥》的画面，他透露自己主持的选秀节目《Sing Again - 无名歌手战》将推出第2季，底下《认哥》成员们开始闹他、问他主持费是否变高，李升基听了不是像前面问题急忙否认，而是徐徐的说：「我其实不清楚拿多少主持费。」



《认哥》成员包括Kai当下都以为他是在虚张声势，觉得他「不知道拿多少钱就在工作」，甚至开玩笑节目组是给他空白支票、电视台给了他股份。回顾这片段后，不少网友更相信李升基长期被Hook娱乐利用，或是更加心疼李升基，推特转发高达7000则。

推特或是‎Theqoo论坛‎讨论此事的网友，心疼的说：「该不会综艺的通告费也都被骗吧……」「李升基一直以来是拿月薪吗？疯了，李升基是赚钱的机器啊」「从出道就合作的经纪公司，到底对所属艺人做了什么事啊」「跟朴修洪一样都是善良单纯的形象，都被亲近的人长期利用了」「想知道《两天一夜》有没有收到酬劳！」

当然也有网友怀疑李升基若从来不知道收入多少，那生活上不会有问题吗？但有网友认为李升基从出道初期就跟著Hook，不是基於信任就是长期被精神操纵的关系，错过了开口了解确切收入的时机。Hook娱乐权代表目前再被爆出‎对李升基经纪人口出恶言的录音档证据，Hook长期以来对旗下员工到底做了多少恶质的事情，恐怕难以想像。

Theqoo‎另外还有网友翻出李升基十几年前出演《两天一夜》的片段：「（成员）坐李升基的车移动，工作人员为了安装摄影机贴了一整晚的胶带，看他很怕被社长骂的表情很真挚……」网友看了只是加倍心疼：「那时候真的还小，对孩子发什么疯啊？」「看来从练习生时期的精神操纵就超乎想像了……」更有网友提到当时20多岁的李升基连电话都没有，《两天一夜》哥哥们都无法私下联络他。



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