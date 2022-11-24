柳演锡＋文佳煐《爱情的理解》12月21日首播！陷入爱情也令人心动的帅气暖男回来了！

JTBC的新水木剧作品《爱情的理解》今日公开男主角柳演锡的剧照，本剧描述特自拥有利害关系的他们，相遇后理解了真正的爱情意义所在，由於在韩文中所谓「利害」与「理解」都是同一个单字，於是剧名也包含了这一体两面的意思。

柳演锡担纲男主角演出，他是已在KCU银行永浦分行服务了三年的股长「常秀」，这个字的韩语也能解释为「常数」，就像他的沉稳个性那样，无论遇到了何种状况也不手忙脚乱的人。他认为日常生活中只要没有变数就是一种幸福，他的日常就是到平日银行上班，休假时到想去的地方，就是这么简单固定的生活著。



就像追求安定的生活一样，他认为在爱情里也是无论在何种条件下都应考量到维持均衡的价值，但与他价值观截然不同，让他的规律生活乱了套的爱情，让他的心开始动摇。他的生活不再那么固定不可变化，而开始在情感上出现了挣扎。就像一年四季的更迭，渐渐步入恋情的河常秀生活上出现了什么样的变化，令人感到好奇。



公开的剧照中，在公司以认真的眼神集中工作的柳演锡，呈现上班族熟男的帅气，暖男的笑脸是他的招牌，令人感到温暖。但是步出了公司他换上了较休闲的打扮，在路灯下的他似乎在等待著某人，柳演锡看起来有些期待与小小紧张，与平时对工作驾轻就熟的他完全不同。不知道河常秀的生活会有什么变化？究竟他该如何面对爱情这个变数？《爱情的理解》12月21日即将首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻