最強代言人？「JIN拉麵」聘請BTS Jin為代言人後，一上架馬上銷售一空！民眾：買不到！

最強代言人？「JIN拉麵」聘請BTS Jin為代言人後，一上架馬上銷售一空！民眾：買不到！

明星   2022年11月24日   星期四10:30   Lorrie  

（封面圖源：Youtube@오뚜기 Daily截圖）

這號召力也太強！

最近韓國拉麵品牌「不倒翁OTTOGI」的珍拉麵，請來BTS成員JIN代言，消息一確定立馬引來話題！而在廣告釋出後讓大家興奮不已！超有梗的廣告詞更讓大眾印象深刻～

因為和拉麵有一樣的名字，JIN之前就曾說過，從出道以來就一直希望有天能「代言Jin拉麵」。先前在不倒翁公司發布預告中出現紫色－BTS代表色，就暗示著JIN的願望真的實現了！

在泡麵上市後，許多人表示本來想去超市買這款拉麵，結果超多人都撲空、紛紛表示超想買到！只能說廣告商的創意聯合Jin的人氣太強大，才能引起如此廣大的回響！目前許多超市都已經買不到、正在等待補貨中。

JIN不只在韓國超紅、海外人氣也是超高！據說這次因邀來JIN代言、帶動銷售數字上漲，品牌這次想透過JIN的人氣、開拓海外市場，將商品銷售至海外。目前在韓國各處都能看到JIN的廣告，未來希望也能在其他地區買到JIN代言的泡麵～

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