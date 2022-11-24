最強代言人？「JIN拉麵」聘請BTS Jin為代言人後，一上架馬上銷售一空！民眾：買不到！

這號召力也太強！

最近韓國拉麵品牌「不倒翁OTTOGI」的珍拉麵，請來BTS成員JIN代言，消息一確定立馬引來話題！而在廣告釋出後讓大家興奮不已！超有梗的廣告詞更讓大眾印象深刻～



因為和拉麵有一樣的名字，JIN之前就曾說過，從出道以來就一直希望有天能「代言Jin拉麵」。先前在不倒翁公司發布預告中出現紫色－BTS代表色，就暗示著JIN的願望真的實現了！



OTTOGI on IG are holding a event for Jin ramen!

“We prepared a variety of events with jin who resembles jin ramen’s sincerity”

From: Nov 11th-Dec 11th

- write what you really want to say and share a sincere photo of Jin ramen! Express your feelings! #JinRamen #JinXJinRamen pic.twitter.com/zNUyTCysC1 — Hourly Jin (@hourjinnie) November 19, 2022

在泡麵上市後，許多人表示本來想去超市買這款拉麵，結果超多人都撲空、紛紛表示超想買到！只能說廣告商的創意聯合Jin的人氣太強大，才能引起如此廣大的回響！目前許多超市都已經買不到、正在等待補貨中。



방금 마트 다녀왔는데.. 주말에 세일해서 초토화되었다고는 해도.. 진이 사진이 대따크게 이쁘게 되있고 광고도 계속 방송으로나와..클났어..축구에 이어 진라면입덕도 생기겠음. 몇년후 어떻게 입덕하셨어요?하면..축구요..라면이요..나오겠다#방탄소년단 pic.twitter.com/m9B9Kn1xdz — 렛첼진정 (@bts_jin_jung) November 21, 2022

JIN不只在韓國超紅、海外人氣也是超高！據說這次因邀來JIN代言、帶動銷售數字上漲，品牌這次想透過JIN的人氣、開拓海外市場，將商品銷售至海外。目前在韓國各處都能看到JIN的廣告，未來希望也能在其他地區買到JIN代言的泡麵～



[Etoday]221122 Popularity of Jin's Jin Ramen commercial ↑ Does Ottogi gain momentum in overseas sales?

2.5million view within 10days of release

Ottogi said, We plan to make bigger leap forward in domestic and foreign markets with Jin#TheAstronaut #Jin https://t.co/OMFLZnZS9l pic.twitter.com/sZGlIF26BY — star_jin (@nightstar1201) November 22, 2022

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