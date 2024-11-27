《SBS歌谣大战》铁三角！TXT然竣、IVE安俞真、NCT道英再次搭档主持，19组歌手团体令人期待～

这么养眼的组合，直接迎来主持二搭啦！SBS《人气歌谣》的「MC梦幻队」儿女们再度相会～。

根据韩媒朝鲜日报的独家报导指出，NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣将担任12月25日於仁川永宗岛Inspire Arena举行的《2024 SBS歌谣大战》主持人（MC），三人再次搭档也引发关注。



《歌谣大战》是今年活跃於K-POP领域的歌手偶像团体全员出动，让他们齐聚一堂的2024年末盛典。通常会於每年12月25日的圣诞节举行，藉此和全球K-POP粉丝们一起享受圣诞节的欢乐气氛，分享喜悦。

尤其是主持人们的完美的默契也值得关注。上次 SBS《2024夏日歌谣大战》担任主持的道英、安俞真、然竣三人，游刃有余地介绍了从NCT 127到ILLIT共20组艺人的舞台，跟观众们回味了今年上半年的歌谣界。在这次《歌谣大战》中，三人将再次合作，展现流畅出众的主持能力。他们更加成熟的面貌与化学反应也是令人特别期待的部分。



目前两轮公开的出演阵容有：



第一轮：NCT DREAM、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、NewJeans、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH。

第二轮：KEY、NCT 127、ATEEZ、aespa、ENHYPEN、NMIXX、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ILLIT。

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