10年后零食热潮再临！BLACKPINK ROSE力荐，辣味虾条登顶零食界C位？ 断货前快囤货啊

这款零食会成为下一个「蜂蜜奶油洋芋片」吗？
10年前「蜂蜜奶油洋芋片」热潮席卷韩国，因为一直卖断货成为有钱也买不到的珍贵存在，就连不少明星、艺人也抱怨「根本买不到」。 10年后的今天，看来它要接棒「蜂蜜奶油洋芋片」了。
说的就是已经上市53年的国民零食「虾条」的弟弟――辣味虾条。2018年出道的K-POP组合ATEEZ成员友荣在今年5月英国媒体的《Snack Wars》节目中公开表示自己最爱的韩国零食就是「辣味虾条」。《Snack Wars》是一档对比各国零食的节目，当期节目中美国零食与韩国零食展开对决。
「辣味虾条」的对手是被称为「美国国民零食」的「奇多（Cheetos）」。 友荣一看到虾条就激动地表示：「这是我最喜欢的零食，因为我平时就喜欢吃虾，所以虾条也特别喜欢。」 他甚至唱起了虾条的广告歌，一边兴奋地品尝，一边称赞虾条的多种口味，特别提到他最爱「辣味款」，并最终将胜利的一票投给了虾条。
另一位同样选择「辣味虾条」为最爱零食的K-POP明星是BLACKPINK的ROSE。在她参与的《Snack Wars》那期节目中，英国的国民酱料「Marmite」口味的零食「Twiglets」和「辣味虾条」展开了对决。 一看到辣味虾条，ROSE就开心地说：「辣味虾条更好吃。」尽管她对Twiglets表现出了些许兴趣，但最后还是坚定地表示：「真是太好吃了，无法战胜！」选择了「辣味虾条」。看得海外粉丝们纷纷表示「到底辣味虾条是什么味道，真的好好奇」、「希望我们国家也能推出」、「因为友荣，我打算跨海买虾条来试试」、「听起来很脆，应该很好吃」等。
与A$AP Rocky共同组成美国最热门嘻哈团体「A$AP Mob」的成员A$AP Nast也在今年10月的IG限时动态中晒出了辣味虾条的照片，吸引了韩国粉丝的目光。粉丝们留言道：「看来他真的觉得很好吃」、「如果来韩国，我们会买100包送给他」等。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究