[分集剧情]《冻死的恋爱》恋爱节目状况频频面临停播！暖男始源电力太强，李多熙终於发现身边天菜！（EP11－12）

[有雷]《冻死的恋爱》剧情终於来到大家想要的发展了！始源表白多年老友李多熙却被拒绝，表现上保持距离不再打扰，但却仍默默送上关心，对节目中的搭档，始源也非常有绅士风度细心又体贴，看不出他的真实心意，让李多熙慌了手脚，感觉自己快要失去这重要的朋友……也让她终於正视自己的心意！

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《冻死的恋爱》在鬼屋体验后下了场大雨，参赛者们纷纷走避回宿舍，却剩下具丽凛（李多熙饰）PD必须在场地善后，好友载勋（崔始源饰）担心她的安危，刻意回头去接她，丽凛虽然感动但载勋赶紧说「只是出於对好友的关心」。不过载勋此举也让节目中与他配对的智妍感到失落。载勋得知后，除了关掉MIC跟智妍沟通，甚至刻意在镜头前表示自己会对智妍更好更体贴，不让观众们再说出「甲载勋乙智妍」的评论，让智妍相当感动。



节目《爱的王国2》许多未爆弹逐渐浮出台面，与棉花糖女孩志完配对的金俊浩，似乎刻意在镜头前提起之前志完过往遭到性骚扰的经历，在前段节目中，金相宇（李大辉饰）PD特别将那段内容剪掉而被惩罚，如今却又被播放出来，让相宇觉得前功尽弃。此时曾被金俊浩投资诈骗的受害者，带著刀来到拍摄现场想与他同归於尽，幸亏没酿成大祸，载勋等人共同制伏了嫌犯。丽凛也因暂时离开了现场所幸没受到波及，相宇则是手臂遭到划伤。

节目闹出风波而面临停播危机，暂时停止了拍摄。此时泡面主厨John正好需回家探视母亲，而棉花糖志完也希望暂时离开拍摄地，John没有拒绝而大方带他回到海边的家乡，感觉两人在谈话间渐渐了解彼此，John认为志完非常善良，说话也总是相当得体，志完则是觉得John虽然不像贵气外型那样出身富裕家庭，却拥有承袭自母亲的暖心与好手艺。



丽凛总以第三者的角度看著载勋释放暖男魅力，智妍备受呵护的样子似乎刺激到了丽凛，逐渐觉得自己心里有些不舒服，那个总在自己身边的老友似乎离她越来越远，丽凛想著这些竟伤心落泪。载勋特别告诉丽凛，虽然她结婚时搬离了这房子，不过载勋特别将空出的一楼也签约租下，免得丽凛可能想回来住，她之前的行李也都暂放在此地。丽凛回到原本住处，想起了所有与载勋的回忆，遇见了回来查看屋况的载勋，她终於表白想要在载勋的身边，两人也含泪拥吻，终於要正式展开恋情了！



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