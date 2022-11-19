【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：娘娘终於来到TOP 1啦～

这星期有３部新剧开播，就是《财阀家的小儿子》、《命定之人》、《弱美男英雄》》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（十一月）第３周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――tvN《王后伞下》：7.8（今晚播出第１１集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.2――KBS《谢幕：树立而死》：7.5（播至第６集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由Prime Video播出】

NO.3――Disney+《旧案寻凶》：6.8（已播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.3――MBC《以一当百执事》：6.8（播至第８集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.3――Disney+《第三人称复仇》：6.8（播至第４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.6――SBS《灾后调查日志》：6.6（今晚播至第３集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.7――ENA《冻死的恋爱》：6.4（播至第１２集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.8――KBS《三姐弟要勇敢》：6.3（今晚播出第１７集）

NO.9――tvN《明星经纪人生存记》：5.9（播至第４集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.10――SBS《Cheer Up》：5.3（播至第１１集）

【台湾由LiTV 线上影视、中华电信MOD戏剧199专区、Hami Video、MyVideo播出】

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