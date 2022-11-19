韩国大学考登场，BTS、SJ圭贤帮考生打气：Fighting！全国股市延后交易、飞机禁起降半小时避免影响考生

希望都有好结果～

近日韩国举行大学入学（修能）考试，这也是全国最重要的日子之一，在极为注重学历的韩国，学子们为了挤进名校努力研读多时、只为顺利录取顶尖大学，特别是「SKY联盟」：首尔大学、高丽大学与延世大学。



BTS防弹少年团在YouTube频道发布影片，为全国考生加油打气，让人觉得超贴心～祝福考生都有好结果，鼓励考生：已经准备很充足了，平常心不要紧张！也表示天气很冷要注意保暖，防弹超级暖心呀！



而Super Junior圭贤也发布贴文、传递祝福给考生，也安慰大家：辛苦了，要好好休息！圭贤一直有「脑性爱豆」的称号，出生在书香世家的他，求学时期成绩一直名列前茅，甚至是高考排名前5%的高材生，难怪被票选为「最能激励考生的偶像」！



저한테 응원을 받고싶었다니....!! 늦었지만 시험 결과가 좋길 기도 할게요 찍은거 다 맞았어라!!!! 고등학교 3년간 고생한 04 부터 재수삼수사수-다수생들 그동안 고생했어요 오늘은 푹쉬어^^ #수능 #수고했어요 pic.twitter.com/wQECPuBK7J — ChoKyuHyun (@GaemGyu) November 17, 2022

以往在大考举行的日子，会有大批家长、老师组成应援团，在考场为考生集气，但这次因为梨泰院事件及疫情关系，政府要求禁止群聚，但是仍能看见考生父母求神拜佛、有公司会延后上班时间避免阻碍考生通勤、甚至全国飞机会暂停起降半小时，以免影响英文听力测验。



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