Apink小分队CHOBOM省度来台巡回找Panda！12月4日特别福利看这里

自2019年的见面会后，Apink的初珑、普美已经有3年没有见台湾的粉丝（Panda）了！她们真的很想念台湾粉丝，决定在12月4日来到台北的DSpace元动空间（原ATT SHOW BOX）举行“2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”见面会。

作为Kpop顶级女团，Apink於出道11年后，正式成立了小分队CHOBOM！CHOBOM的名称除了是由Chorong初珑、Bomi普美的英文名字组合而来，在韩语上「초봄」也有初春的意思，非常有意境！为了报答台湾Panda的爱护，初珑、普美特别为全场观众预备了台湾的限定小卡，另外也准备了HI-TOUCH、团体合照及签名板的抽选机会，这三项福利也是不能重复抽选的，十分珍贵，Panda们要好好把握啊！





CHOBOM在今年7月推出首张专辑及主打歌《Copycat》时，由概念照到MTV的形象，不单指被形容为「美到不行」，而且更好像是「两个初珑」和「两个普美」一样，尽显Apink队友间的深厚感情和默契。见面会名称「Framily」则呼应在《Copycat》概念照上，CHOBOM在手臂上写有「Framily」的字句。而Framily则是由英文「Friend」和「Family」组合而成，象徵初珑、普美的深厚感情好比「家人一样的朋友」。在之前举行的韩国站见面会，初珑和普美就特别表演了后辈女团NewJeans的《Hype Boy》，令全场Panda非常惊喜！不知道CHOBOM又会为台湾的观众准备什么特别环节，跟Panda们一起留下美好的回忆呢？如希望知道更多 “2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”的相关资讯，请继续留意D-SHOW的FB和IG更新。





“2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”

演出日期：2022年12月4日（日）18:00

演出地点：DSpace元动空间 （原ATT SHOW BOX）

演出场地地址：台北市敬业三路123号8楼

售票日期及时间：2022年11月13日 (日) 13:19

售票系统：全台ibon机台及网站 (售票页面建档中)

票价：$4,880 / 3,880 (全区对号入座)

粉丝福利：HI-TOUCH / 团体照片 / 签名板 / 台湾限定小卡

主办单位：日出娱乐 / D-SHOW

协办单位：中创演艺 / KULTURE

经纪公司：IST ENTERTAINMENT

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻