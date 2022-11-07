李学周结婚迎娶圈外女友！《私生活》剧组重聚，徐玄&高庚杓到场

演员李学周於11月6日举行了婚礼，正式步入已婚男行列。

6日，李学周迎娶了圈外女友，因是以非公开形式进行，仅邀请了家人以及部份亲近的好友到场。 而曾经与李学周一起合作拍摄电视剧《私生活》的徐玄、高庚杓等人特意前来祝福新人，徐玄还在个人IG上晒出了合照，留言表示：「真心祝福学周欧巴结婚，和许久未见却如同昨日刚见过的《私生活》剧组一起，恭喜啦。 」照片中的李学周满脸笑容，是幸福的新郎啊。



9月，李学周官宣了将和素人女友结婚的喜讯，他在自己的官方粉丝俱乐部里公开了这一好消息，称：「我和长久守护在我身边的恋人约定携手走完余生，如果能够获得连我的不足之处都温暖包容的各位粉丝的祝福的话，将比任何祝福之语更令我感恩、幸福。 」

李学周於2012年凭藉电影《无赖汉》出道，之后又在影片《极智对决》、《分手的决心》以及电视剧《夫妻的世界》、《以吾之名》、《私生活》、《旧案寻凶》等作品中亮相，演技亮眼，表现出色，逐渐被观众们所熟知。

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