Super Junior 17周年啦！提台湾KKBOX NO.1一脸骄傲，感谢如老夫老妻又是人生伴侣的彼此

利特：「下个17年各位也要多多关照♥」

今（6）日是Super Junior出道至今第17个出道纪念日，官方YouTube频道上传了一支特别影片，考验9位成员们对自己、对彼此的熟悉程度。





「2022第1届Super Junior领域学力测验」前几题E.L.F的生日、第6张专辑什么名字第几年、共有几个正式小分队……就让成员们陷入困难，要记得17年来的点点滴滴果然没有那么容易。



比较有趣的几个题目与选项，如「和始源吵架过的成员有厉旭、东海和银赫？」三位当事者说词都不太一样，始源只记得没和银赫吵过，银赫却回顾「偷吃飞机餐事件」两人冷战，东海则说和始源都是斗嘴而已，但也有心虚的时刻，舔舔嘴唇和银赫相视而笑。



「台湾KKBOX 2021韩国歌手TOP11？」大部分成员看了都有志一同认为11太低！圭贤皱眉：「11名不对吧？」厉旭笑出来：「至少前5吧？」艺声伸长脖子确信：「11名好像是错的。」神童发出爽朗笑声：「我记得是第1耶！哈哈哈――」



答案公开后，神童一脸骄傲：「果然很奇怪，11名不是有点奇怪吗？」圭贤笑开怀：「对嘛！台湾KKBOX我们不是11名，是第1名吧！」银赫也装作淡然自信的说：「我们在台湾没掉过第一名。」



▼去年得奖感谢影片（希澈没有录制，也难怪只有他没有答对此题啦～）



完成答题测验之外，每位成员还要亲手做自己的SJ生日蛋糕，更要为录下影像信件送给彼此。从做蛋糕的过程、装饰的成果来看，有E.L.F直呼看出所有人不同性格呢！尤其是圭贤，圭贤又提了一次自己不是17周年，还拿酒来和蛋糕合照！



影像信件有搞笑也有感人内容。有人形容SJ之间是老夫老妻、亲人或人生伴侣，神童还表示多亏和SM这样的大公司签约才能走那么长久，所以会永远和SJ走下去(?)。



他们感谢彼此、希望彼此健康、告白「我爱你们」、约定好继续走下去……队长利特在压轴时说了那么一句话――在一起17年来包容彼此，下个17年各位也要多多关照♥



▼「2022第1届Super Junior领域学力测验」17周年特别影片



▼利特在凌晨时分发文感性感谢成员们、粉丝与工作人员，提到看见粉丝做的影片都会想流泪



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