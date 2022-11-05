【KPOP篇】韩流在这几年是不是在消退？

小编最近与身在不同地方的朋友闲聊到一个问题—— 「韩流在这几年是不是在消退？」

以下对话是我们几位朋友（J、Ｒ、Ｗ、Ｃ、Ｓ、Ｈ）分别身在香港、台湾、大陆对近年韩流感觉的节录。闲聊内容并非是结论，只是个人观察分享。是来看看大家对KPOP的看法吧～

Ｊ：我觉得应该分两个范畴来看，一个是KPOP， 另一个是韩剧。KPOP感觉是消退了，以往很成功的团都过不了七年，不少都解散了...当然再来开演唱会的BLACKPINK、Super Junior、MAMAMOO的票都很抢手，而现在不是没有组合的意思（如IVE、aespa、LE SSERAFIM...)，但相对当年，感觉现在的气氛差很远。



Ｗ：有消退吗？我觉得有关注的人应该还是有持续关注耶～我身边也是有朋友不追星，但是会听KPOP。虽然这几年因为疫情的关系，韩团无法到海外表演，粉丝无法到韩国，但其实这段时间很多团体（BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、NCT、TXT、BLACKPINK、ITZY等）的专辑销量是持续在增长（突破100万张），这样应该是没有消退，还持续在新增新粉丝吧XD 而且前阵子已经很多团体开始在巡回，韩国甚至还要抢场地。

Ｃ：我觉得不是「消退」而是「趋缓」。当一件事情爆炸性出现之后，终究会趋於和缓。但在我看来，韩国仍然是目前相当强势的文化，不是第一也是第二了吧？我反倒觉得韩国文化是「变成日常」了，如美国文化那般。当大家都习以为常，必定和多年前爆炸性蔓延时的状况有差。而为何说变成日常，就像美国文化，听英语歌、看美剧看Hollywood（好莱坞），好像都是很寻常的事，现在看韩剧、听KPOP也是了，再也不会觉得新奇，因为韩流已经深入我们生活了。逛街的时候听到韩文歌、逛到韩系服装饰品、看到韩系剪发、打开电视看到韩剧……不知道其他地方如何，但这在台湾很常见的。这也是为什么我没办法把美国文化与韩国文化分出热门高低，因为他们都变成日常了，随处可见。倘若拿「韩流」与「哈日」比较就有差异，可能他们吃的族群比较相近，当哈日变成韩流的时候，我是很有感的（可能我国高中的时候吧），韩剧、韩文歌、韩国偶像……身边渐渐讨论日本文化的变少了，韩国变多了，那是很有感的（就像我近几年也发现猫星人声量已远超汪星人，都是很感慨的）。



Ｒ：个人感觉KPOP，现在的曲风蛮迎合欧美市场的，每一首歌都要加上英文RAP。以前的韩文歌是一开始的旋律就很抓人，现在的K-POP则是听过很多遍之才觉得好听，而一次可以听很多遍的人基本都是粉丝，这样的曲风就会过滤掉很多单纯喜欢听歌的人。此外，亚洲其他国家也逐渐研究明白了「KPOP模式」，刀群舞、门面&主舞&颜值担当这类逐渐出现在了其他国家的市场中，各国爱豆团性质趋同的情况下，很难吸引到新粉。比起「消退」，我觉得是受众群体会越来越固定，喜欢的群体永远是那么一群人，比如曾经喜欢过2NE1的人会喜欢ITZY......粉丝群变大的速度在变慢。

Ｊ：因为我在香港，我想说因为几年的疫情，是感觉是少了人听KPOP，一来艺人不能来演出，二来香港多了一批新一代歌手出来，风格跟以前的广东歌情歌很不同，或者可以说是多了种类给大家去听，而且这两年环境转变，大家离别分开的情况多了，多了一份要支持广东歌的情怀。有时听电台访问学生，年青人都会说之前追韩团或听英文歌，这几年又开始听多了广东歌，所以KPOP是少了人听 （对比３至５年前左右）

Ｈ：就算我是在香港，其他都不太觉得有消退的感觉！可能因为我本人都有听KPOP跟K-indie，他们的音乐类行其实都很广泛，都有不少寻宝的感觉！只是可能现在要迎合全球的市场需求，歌词及曲风都多了很多英文跟比较近欧美的风格！感觉是跟之前一味是洗脑的感觉不同，有点再打开另一个层次...



Ｃ：集中说KPOP的话……觉得是百家争鸣了，以前那时代要追星多难，影片都要特地找，代购也要找方法，现在不了，完全可以独立追星不靠别人，这好像也造成凝聚力不高（很少像以前组团追星、想在网路讨论也不一定聊得起来）、单一团体很红的情形根本不存在，但实际上听Kpop的人大有人在。举例，前几天突然发现我一个表哥竟然在粉BLACKPINK，就我所知他应该是「五迷」（五月天粉丝）、都听台湾本土乐团的，怎么突然粉韩团了？

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但想想又觉得「现代人粉BLACKPINK很正常」，继而觉得他很可能是「显性的五迷，隐性的BLINK」，诸如此类默默在追韩星的人肯定很多！像我自己突然爱上Super Junior、Brave Girls，身边大概也没几个人知道……就上述例子顺便说，我认为现在最红的「比较新的团」，应该是BTS与BLACKPINK了吧！更新的团如(G)I-LDE、ITZY、IVE……我觉得都有人粉，但可能就比较平均分散，还没有后辈能超越BTS或BLACKPINK，这也是因科技进步造成百家争鸣的关系了，要单一爆红真的很难！再提，继「江南Style」后，还有海外能朗朗上口的歌吗？没有。就算听出来是BTS的歌、BLACKPINK的歌，「但不会唱」，传播力没那么强了。话说，我觉得台湾人真的很念旧（不知道其他地方怎么样），一喊二代团Super Junior、少女时代、2NE1……肯定会有一大批粉丝出现，不知道这是不是也是Ｊ认为消退的关系？因为大家都还很爱二代团、没有什么突出的新团？总之，我大致上是认为韩流变成日常了，变得普遍所以也不会像爆红的时候特地拿出来疯狂提及。



Ｊ：C 你说得没错，香港的Fans也是一样Super Junior来香港，大家抢票的情况跟在台湾一样，但正正还是Super Junior，所以我才觉得KPOP是有点青黄不接呢！

Ｓ：（罗嗦预警XD）我也分享一下对於大陆和台湾年轻人的观察，总体而言是感觉大家的选项变多、关注领域变分散，於是虽然韩流粉丝群体仍然还在，但存在感不像以前那样突出。大陆方面，KPOP和韩剧都不出现在电视、只在网上流通，所以吸引新客群的能力大大下降，而老客群随著年纪增长、接触新动态的渠道减少，也很容易流失。我觉得喜欢KPOP的群体还是大有人在，年龄上比从前低或说更广，他们有自己的圈子、舍得给明星花钱（有几个韩国偶像每年都收到中国大陆粉丝的巨额庆生应援礼物），在网上骂战也骂的很凶XD人气韩团发新歌时社交媒体上都会有年轻人PO跳舞的影片，有些城市还有KPOP club，让热爱KPOP的人一起跳舞。 但没有媒体去采访报道，也没有人潮聚集的实体演出，所以路人视角看起来确实存在感不高。而韩团本身也是呈现去中心化的趋势，不像最盛时期有几个非常突出的团，现在很多团都有各自的粉丝群，就很难一下子引发大量关注讨论。R 说的也有道理，KPOP越来越注重西方市场，我的一向只追欧美diva的朋友就很喜欢BLACKPINK哈哈。

Ｈ：不知道是不是韩流文化令他们的国际地位有再推高的原因，例如：KPOP在二代团时期，其实已经开始开托欧美市场；剧集也因为OTT平台令市场更广，更多人认识；电影就在大型典礼中获奖...因以上的原因令韩国最近出了很多用庞大的资金去制作一部作品的常态，不管是音乐或是影视作品，但有几多可以做出龙头龙尾的作品?! 回响可能有一定的，但好的、口碑极佳的作品真的不太多！音乐作品...就看几间为巨头的娱乐公司，如有大家引以期待的歌手或组合回归，都会说花很多钱在MV或音乐制作上，但成果出来后，通常没令人太多眼前一亮的感觉；反而一些就像韩网说可能公司本不看好的歌，一推都是不错：像BLACKPINK这次回归都是表示用了很多制作费等，但出来的震撼力都很平平；IVE的出道曲，公司本身不打算是用《ELEVEN》，但反而出来效果很好，这团更是现在的当红炸子鸡之一！



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