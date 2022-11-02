《首尔Check in》PD释出新预告：「女王归来」李孝利登陆首尔！又将发生什么新故事？

永远的妖精驾到～

实境综艺《首尔Check in》由名PD金泰浩操刀、找来永远的性感妖精李孝利，纪录离开济州岛、来到首尔展开新生活的精采时刻，揭开大明星私下日常、与嘉宾好友来作客的深层对话，有笑有泪、每集话题不断。



第一季时就已让观众见识李孝利的呛辣风格！此档节目是制作人为李孝利量身打造的实境秀，个性一向直截了当的她，在节目上也是妙语如珠、金句连发！在为杂志拍摄封面照时、换上性感曝露的洋装，立马打给老公李尚顺炫耀，还说要趁著穿著较露时视讯，夫妻爆笑名场面再+1～



作为演艺圈内超大咖女神，李孝利身边好友也各个都是巨星！竟然邀集最强女歌手，包括金元萱、严正化、BoA、及华莎，一群人一起聚首畅聊，除了搞笑对话外，大家也分享在艺界发展、一路走来的辛酸血泪，让人感叹：经历这些苦终於熬出头，令人佩服！



这段时间几乎没什么见到李孝利，然而关於她的美谈却仍不断出现，如AOA前队长智珉在今年重返歌坛、参加节目《第二个世界》，即表示在霸凌争议延烧、自己成为过街老鼠时，李孝利竟主动联系她：「来济州岛找我吧」，给予智珉力量重新振作，更演唱前辈歌曲《U-Go-Girl》表达感激之情，让网友感动到起了鸡皮疙瘩！



等待多时如今再迎来孝利欧腻～在惊喜预告中李孝利到访首尔各地、看来生活过得有滋有味。让人好奇不知又将有什么新故事、新嘉宾呢？好期待开播日的到来～



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