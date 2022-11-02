BTS JIN的时尚哲学：花钱了就必须让人看出来，最爱衣服上有大大的LOGO！时尚完成度全靠我的颜值XD

防弹少年团大哥JIN公开了爱用物，这些都是他离不开的东西！

日前，GQ官方YouTube频道公开了一则名为「10 Things Jin of BTS Can't Live Without」的影片，JIN介绍了10样必需品。 一亮相JIN就表达了对队友们的喜爱，连家人们都要排在队友之后，他称：「对我来说最帅的人就是我的队友们，没有比他们更帅的啦，虽然我的家人也很帅气，但队友们更帅一些。 家人们，对不起啦！」

之后JIN介绍了限量版网球包和网球拍，还调侃：「是限量版，件数非常少，很珍贵，作为超级大明星根本忍不住不去买限量版啊。 」。



这些JIN的爱用物里最引人注意的就是一条灰色某牌裤子，他透露：「我喜欢这个牌子是因为设计很简单，却又很有味道。 我的时尚哲学就是在衣服上花的钱要体现在大大的LOGO上，要让人知道我花了钱。 」一席话逗翻全场。 JIN看来非常喜欢这条裤子，连裤子口袋有洞了都还在穿，「这条裤子穿得最多，都穿破了，今天要去补，所以才带来。 」



最后JIN还十分自信地表示：「我没什么穿搭时尚灵感，也不太关注时尚，时尚最重要的条件就是颜值，而我已经拥有了，就不需要靠衣装来弥补了。 」



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