「为什么不唱？！」歌手李灿元悼念梨泰院无法献唱、上台鞠躬道歉，观众不满竟吼叫拉扯

韩国娱乐活动目前全面暂停悼念伤亡。

在日前梨泰院发生万圣节活动案件，造成重大伤亡，至今仍有上千人失联，事件引起国际哗然，韩国举国进入国家哀悼期，艺人、公司也发表声明，娱乐节目也暂停播出。



As of 9 a.m. Sunday, 151 people, including 19 foreigners, have been killed and 82 others injured in a deadly Halloween stampede in Seoul's Itaewon district. We offer our deepest condolences to everyone who lost loved ones in last night’s tragedy. #Itaewon #PrayforItaewon pic.twitter.com/g4NYqRwbOk — KpopHerald (@Kpop_Herald) October 30, 2022

歌手李灿元在出席《秋日野餐庆典》活动时，向观众表明为了哀悼、无法在这个时刻献唱、并鞠躬道歉，结果却引起台下部分观众嘘声、甚至冲向前质问、抓住工作人员衣领，不当举动引起众怒。



간밤에 울가수를 위해하는 일이 있었다니 증말 화가나서 잠을 청하지 못하겠오.

이태원 압사사건으로 국가애도기간 10.30~11.5 기간지정 전국 많은 행사&축제취소!

화순소풍주최측 강행!

낮부터 울가수는 노래 안하게 됐다고 안내를 했다는데...#이찬원 #화순소풍고발 pic.twitter.com/cFJCB3pOfm — 찬스릉합니다 (@wjdska1762) October 30, 2022

李灿元为韩国trot男歌手，曾出演选秀节目《Mr.Trot》，近年trot音乐风靡全韩国，也因此捧红许多新生代，其中李灿元身为年轻trot明星，更是获得许多关注与爱戴、人气甚高。



在活动前一天李灿元方已发布声明，表示因为全国已进入哀悼期，李灿元将不会演唱歌曲，一切事宜也跟主办方讨论过，不想却引起几位观众不满、甚至上前质问、动手。现场影片曝光后，网友表示：可以理解歌手心情、不满为何有人选择大打出手，看到歌手遭受这样的对待，表示很伤心！



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