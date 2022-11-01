「为什么不唱？！」歌手李灿元悼念梨泰院无法献唱、上台鞠躬道歉，观众不满竟吼叫拉扯

「为什么不唱？！」歌手李灿元悼念梨泰院无法献唱、上台鞠躬道歉，观众不满竟吼叫拉扯

明星   2022年11月1日   星期二10:45   Lorrie  

（封面图源：IG@mee_woon_sanae）

韩国娱乐活动目前全面暂停悼念伤亡。

在日前梨泰院发生万圣节活动案件，造成重大伤亡，至今仍有上千人失联，事件引起国际哗然，韩国举国进入国家哀悼期，艺人、公司也发表声明，娱乐节目也暂停播出。

歌手李灿元在出席《秋日野餐庆典》活动时，向观众表明为了哀悼、无法在这个时刻献唱、并鞠躬道歉，结果却引起台下部分观众嘘声、甚至冲向前质问、抓住工作人员衣领，不当举动引起众怒。

李灿元为韩国trot男歌手，曾出演选秀节目《Mr.Trot》，近年trot音乐风靡全韩国，也因此捧红许多新生代，其中李灿元身为年轻trot明星，更是获得许多关注与爱戴、人气甚高。

在活动前一天李灿元方已发布声明，表示因为全国已进入哀悼期，李灿元将不会演唱歌曲，一切事宜也跟主办方讨论过，不想却引起几位观众不满、甚至上前质问、动手。现场影片曝光后，网友表示：可以理解歌手心情、不满为何有人选择大打出手，看到歌手遭受这样的对待，表示很伤心！

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 「为什么不唱？！」歌手李灿元悼念梨泰院无法献唱、上台鞠躬道歉，观众不满竟吼叫拉扯
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手