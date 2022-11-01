《谢幕：树立而死》首播收视破7％！姜河那＋河智苑演技狂飙、第一首OST就由白智荣献唱！

虽因大型事件而取消制作发布会的《谢幕：树立而死》，仍在昨日首播中创下了7.2％的高收视率，也说是KBS近来表现相当优异的一部作品。无名话剧演员姜河那接受了成东镒的艰巨任务，河智苑也从年轻的高斗心演到奶奶的孙女，演技实力吸引著观众们从首播就开追！

10月31日首播的KBS2TV《谢幕：树立而死》，描述一位在剧团中勉强打工糊口的小演员刘在宪（姜河那饰），虽然是孤儿但却生活相当知足，某天他接受了来自郑尚哲（成东镒饰）提议，要他演一出戏，扮演奶奶的孙子。姜河那完美变身为正直积极青年，为了生活到处打工，尤其是他在舞台上饰演一位北朝鲜军人的样子，完美的北韩腔调与演技震撼了郑尚哲，这也是为何郑尚哲有信心请他接下这样的任务。



刘在宪的任务就是要扮演只剩三个月寿命的奶奶慈金顺（高斗心饰）的孙子，这也是姜河那继《山茶花开时》之后再度与高斗心合作。姜河那本身就是为不受题材限制的演员，一直以来始终挑战多样化的角色，最擅长的应该就是将平凡人又带有温暖的魅力表露无遗，一直是姜河那演员独特的风格呈现，也因此让他广受观众们的喜爱。



时隔2年多再度回归小萤幕的河智苑，从首播就扛起本剧的关键角色，也就是饰演1950年代年轻时的慈金顺，上演了她与年轻时的钟文（姜河那饰）心痛分离的场面，带给观众们强烈的震撼。时间来到2022年，一人分饰两角的河智苑以乐园酒店的接班人朴世妍一角登场，她继承著奶奶的方式，对这个酒店有著深深的使命感，也展现出独到的经营能力。但另一方面，她的大哥朴世俊却是想著不惜一切代价将酒店出售，与河智苑成为对立方。



河智苑虽是事业上的女强人，但面对家人却展现出无限温柔的一面，是标准的外刚内柔型女子，播出后颇受观众好评，大家对於她一人分饰两角的表现也赞誉有加。河智苑也相当开心，希望观众们一起期待朴世妍将如何守护乐园酒店？再加上剧中大家还听见熟悉的歌声，那就是OST女王白智荣，虽然白智荣因梨泰院事件不得不取消了清洲的演出，不过大家还是能在剧中听见她的歌声！



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