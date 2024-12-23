本土人气调查！韩国盖洛普2024年度歌手&年度歌曲：NewJeans无惧解约纠纷蝉联两年，ROSÉ火星人布鲁诺单曲《APT.》夺冠

韩国盖洛普调查研究所今日（23日）通过官网公布了「2024年度最闪耀的歌手及流行音乐现况」，结果显示，13岁至39岁人群最喜爱的歌手是NewJeans，最喜爱的歌曲是ROSÉ与火星人布鲁诺（Bruno Mars）合作的《APT.》。

该调查於2024年7月、9月、10月及11月，针对韩国（不含济州）13岁以上的5281人进行，询问他们最喜爱的三位国内流行歌手或组合，以及最喜爱的三首流行歌曲。 歌手方面，NewJeans在30岁以下人群（13岁至39岁）中以25.5%的支持率位居第一; 而在40岁以上人群中，林英雄以33.9%的支持率获得第一。

NewJeans於2022年7月出道，继去年在盖洛普调查中荣登同领域第一名后再次蝉联冠军。 尽管今年NewJeans与HYBE娱乐的解约纠纷引发了轩然大波，但仍被公认具备不变的高人气与影响力。



30岁以下人群票选的年度歌手第二名为IU（20.6%）。 IU自2008年出道以来活跃於戏剧、电影、音乐及综艺等多个领域，曾於2014年及2017年获得第一名。



第三名为2020年出道的四人女团aespa（13.3%），第四名是预计於2025年全员回归的防弹少年团（BTS，10.7%），第五名是女团IVE（10.2%），第六名是乐团DAY6（8.5%）， 第七名是BLACKPINK（8.0%），第八名是ROSÉ（7.7%），第九名是林英雄（5.4%），第十名是李茂珍（3.9%）。



在40岁以上人群中，林英雄已连续五年获得第一名。 他於2016年出道，2020年参加TV朝鲜选秀节目《Mr. Trot》凭藉深情演唱夺得冠军，随后成为演出、节目及广告界备受瞩目的明星。



40岁以上票选的年度歌手第二名为李灿元（12.2%），第三名为张允贞（11.8%），第四名为永卓（10.0%），第五名为罗勋儿（8.1%），第六名为陈成（7.8%），第七名为IU（6.4%）- 132-第八名为宋歌人（5.8%），第九名为张民好（4.6%），第十名为朴瑞镇（4.2%）。



在最受欢迎的歌曲调查中，30岁以下人群选出的第一名是ROSÉ与Bruno Mars合作的《APT.》（9.8%），而40岁以上人群选出的第一名则是林英雄的《爱情总是逃跑》（5.9%）。



30岁以下票选的年度歌曲第二名是aespa的《Supernova》（7.2%），第三名是NewJeans《How Sweet》（5.9%），第四名是IVE的《HEYA》（5.3%），第四名是DAY6的《Happy》（4.7%）， 第五名是IU的《夜信》（4.3%），第六名是NewJean的《Hype Boy》（4.1%），第八名是BIBI 的《栗子羊羹》（3.7%），第九名是IU的《Love Wins All》（2.7%），第十名是NewJeans的《 Supernatural》（2.5%）。



40岁以上票选的年度歌曲第二名是林英雄的《温暖》（5.5%），第三名是陈成的《安东站》（3.9%），第四名是林英雄的《现在只相信我》（3.8%），第五名是永卓的《米酒一杯》（3.8%），第六名是张允贞的《初婚》（3.3%）- 132-第七名是林英雄的《沙粒》（3.1%），第八名是林英雄的《紫色明信片》（2.8%），李灿元的《时节因缘》和《天空旅行》、林英雄的《如星光般的我的爱》（2.7%）并列第十。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻