Disney+《旧案寻凶》李星民、晋久同台飙戏4大看点！剧情紧凑烧脑，网赞：「完全电影大片阵容」

Disney+新剧《旧案寻凶》首播好评，本剧由李星民、晋久、景收真、李学周主演，完全电影大片的阵容，看演技派演员同台飙戏就是过瘾！《旧案寻凶》讲述即将退休的刑警，发现自己突然被卷入一场谋杀案，还成了案件嫌疑人，在真凶的恐吓之下，对过去的案件重新展开调查。剧情悬疑烧脑，节奏也相当紧凑，彷佛一起陷入了男主角「宅禄」（李星民 饰演）想要破案的急切之中，喜欢悬疑剧的人真的必追！





1.李星民、晋久、景收真、李学周超狂阵容



李星民、晋久、景收真、李学周4位演员都饰演「金乌警局」的刑警，4个角色各形各色，都有著不同魅力。李星民饰演快要退休的老刑警宅禄，与晋久饰演刚刚上任的科长，从第一次见面就相当有火花，两人同样都是对工作充满热忱又有能力，更不怕顶撞上司的「狠角色」，虽然两人一开始就互看不顺眼，但总觉得相处过后会成为工作上的好搭挡呢！看李星民与晋久飙演技，真的眼神全是戏，太过瘾了！

2.李星民演技爆发，既是刑警还是「嫌疑人」



全剧的核心人物就是李星民饰演的刑警宅禄，在抓毒贩的他，一心想查出「供应毒品」的幕后人物。某天，他开始不断接到一个未显示号码的神秘电话，对方自称是他的朋友，不只很了解他身边的人物，也对他过去办的案子相当清楚。在一起命案发生之后，这通来电不再只是骚扰，更成为了破案关键！

3.剧情烧脑、紧凑刺激，凶手到底是谁？



宅禄的好友「禹贤硕科长」被发现在金乌山不幸离世，而他过世的前一晚，与宅禄曾经碰过面，还有过争执，让宅禄变成这场命案最大嫌疑人！宅禄在半夜接到神秘电话而来到金乌山拯救禹贤硕，没想到在他见到禹贤硕时，对方已经身受重伤，而他也被凶手以电击棒电晕，当他醒来时，人已经在自己住的考试院床上了。为了揪出凶手是谁，宅禄开始和电话那端的人「玩游戏」，从过去的命案中找出关键人物，但随著一件件过去的案件被重启讨论，背后的冤枉以及更多内幕也渐渐浮上水面⋯⋯



4.色彩运镜都有巧思！网赞：「有复古电影的味道」



本剧以悬疑为主轴，不论是演员的穿著和建筑物，都是以黑黑灰灰的暗色系为主，加上男主角宅禄住在传统的考试院中，让整部剧更有一种复古电影氛围。整部剧的色调和布置，仔细观察都会发现其中巧思，加上坚强的演员阵容，一瞬间真的会有在看电影的感觉呢！



Disney+ 独家跟播《旧案寻凶》每周三下午3:00／4:00 上架新集数

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播出集数与时间详细如下：

»»10/26 15:00：ep1-2

»»11/02 15:00：ep3-4

»»11/09 16:00：ep5-6

»»11/16 16:00：ep7-8

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