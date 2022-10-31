[分集剧情]《千元律师》Big Boss露下巴登场！金智恩「隐藏技能」解锁〜南宫珉手刀冲向复仇对象（EP10）

[有雷]《千元律师》当年刺杀李清娥的真凶竟然放胆找上门！南宫珉除了瞄准他更要揪出幕后黑手！JQ集团秘密资金相关人等一一丧命，南宫珉的父亲与爱人不幸离世应该都与此脱不了关系。但幕后貌似也牵扯著金智恩的爷爷，她还能够站在千辩这一方吗？

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《千元律师》本集小小回顾了一下千辩（南宫珉饰）的父亲与未婚妻如何遭遇不测，事务所来了一个全身名牌行头的男子，千辩还刻意说是以每秒1000元计费，直到发现他留下的身份证竟然照片无法列印出来，感觉苗头不对的千辩追了出去，不过那人也已经走远，甚至到楼下看CCTV影像，千辩似乎发现了什么。



虽然千辩想要自己追查这个凶手，但是被千辩的爱情故事感动的实习生白玛丽（金智恩饰）以及有情有义的事务长都决定协助此案，白玛丽更发挥隐藏技能，手绘出一张几乎像照片一样的人像绘图，让千辩与事务长赞叹不已。



当年涉嫌在地铁刺杀千辩未婚妻的男子，千辩早知不是真凶，於是必须透过他追出真正的罪犯，也得拉出他的后台big boss是谁。这一切竟然与第一集就与千辩有著不解之缘的火熊有关，到赌场去大赌一圈之后，千辩又回到火熊这里，了解到当时真凶的确也曾向火熊要求阻挡JQ秘密资金的主导人之一，原本只是打算制造假车祸拖延时间，没想到火熊接到了任务取消的讯息，没几天这位高层就传出已陈尸在自己的车内。



检方也同步在追查此案，虽说没有他杀的痕迹，但徐民赫（崔代勋饰）认为事有蹊跷，仍然追查著当日出现的车辆。检方与千辩一行人分别来到了JQ集团所举办的派对现场，认为此人极可能出现在此地，打算就地逮捕他。千辩更是发现了此人似乎还去拜见了白玛丽的爷爷。千辩在会场一路尾随著此人，下一秒几乎就要朝他扑上去了！期待下周大结局！



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